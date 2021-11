Acreditando que a moda responsável não é uma moda passageira, mas sim o futuro, a UGG continua a criar produtos de qualidade feitos para durar e inovando para reduzir o seu impacto ambiental. A nova coleção Icon-Impact é a última etapa dessa jornada.

Como o desperdício nas cadeias de suprimento de produtos é um desafio para a indústria, a UGG procura reaproveitá-los sempre que possível. Para o outono-inverno de 2021, a marca norte-americana desenvolveu duas inovações que transformam os resíduos de lã recuperada em novos materiais como parte da coleção.

A lã é a fibra mais icónica e mais usada da marca, e a UGG tem a missão de torná-la mais sustentável com UGGplush e UGGcycle, materiais que são suaves tanto para si como para o planeta.

Apresentando essas inovações, a nova coleção Icon-Impact também incorpora cana-de-açúcar e poliéster reciclados, desviando mais de 350.000 garrafas de plástico do aterro sanitário - o que equivale a duas a três garrafas em cada par de sapatos.

A coleção Icon-Impact apresenta três estilos que adaptam a silhueta icónica do UGG: o Fuzz Sugar Cross Slide, o Fuzz Sugar Slide e o Classic Sugar Ultra Mini.

Com a criação desses novos estilos, UGG está focada em quatro componentes sustentáveis ​​principais

Lã reciclada

As inovações UGGplush e UGGcycle da marca são feitas com lã recuperada, que compreende 99% de seu uso geral de lã e requer menos água, energia e emissões de carbono em comparação com a lã virgem.

“Recuperado” significa que a marca está a dar nova vida e propósito a um material que poderia ir para o lixo - ao fazer isso, UGG economizou 134 milhões de MJ de energia, 45 milhões de litros de água e 60 milhões de kilos de CO2, quando em comparação com a produção a partir de lã virgem.

Espuma Sugarsole

Recurso renovável, a cana-de-açúcar tem um crescimento rápido e é alimentada pela água da chuva. A cana-de-açúcar na espuma SugarSole da marca, permite reduzir a dependência de combustíveis fósseis ao substituir o etileno à base de petróleo.

Plástico Reutilizado

Com um novo propósito para o plástico, esta coleção usa RPET durável, a partir de garrafas de plástico recicladas. Pelo menos duas garrafas PET vão para cada par de sapatos - desviando mais de 350.000 garrafas de plástico do aterro sanitário.

Carbono Neutro

Projetado cuidadosamente com a pegada ambiental da marca em mente, UGG usa materiais de baixo impacto com compensações pela pequena quantidade de emissões que eles criam - tornando os materiais neutros em carbono.