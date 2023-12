“Uau!”. Esta marca de maquilhagem natural para crianças fala português

“Enquanto mãe, comecei a ter mais consciência dos produtos que os meus filhos usavam, nomeadamente na hora do banho e na hidratação, pois o meu filho, desde bebé, tem uma pele muito sensível, derivado do eczema atópico”. É desta forma que começa a nossa conversa com Vânia Gomes, fundadora da Uau Natural Kids Makeup, uma marca portuguesa direcionada para crianças.

“Numa das vezes em que brincava com a minha filha, na altura com uns cinco anos e, sendo a maquilhagem uma das brincadeiras que mais gostava de explorar, lembrei-me de olhar para a lista de ingredientes e origem daqueles produtos”, continua.

Uma rápida pesquisa no Google dos componentes dos produtos que estava a usar, alarmou-a, o que a fez tomar uma decisão drástica: deitou tudo no lixo. Além disso, percebeu que não havia, em Portugal, produtos pensados para a pele sensível das crianças, ao contrário da oferta para adultos. Alargou a sua pesquisa a países da Europa, América e Austrália e começou a familiarizar-se com algumas marcas.

Vânia Gomes é fundadora da Uau Natural Kids Makeup. créditos: Divulgação

Se num primeiro momento ainda pensou em começar a importar uma, rapidamente percebeu que as questões burocráticas, nomeadamente a legislação de cosméticos europeia que é exigente, iam ser um entrave. “Foi então que, ao falar com o meu marido, um grande apoio neste projeto, nos surgiu a pergunta: porque não lançarmos uma marca nova?”, questionaram.

A necessidade aguça o engenho e assim nasceu a Uau Natural Kids Makeup, depois de muito estudo. “A nossa maior dificuldade foi encontrar o parceiro certo de forma a cumprirmos todos os parâmetros exigidos e lançarmos no mercado produtos que cumpram com toda a legislação”, afirma. Esse fornecedor foi encontrado em Espanha porque umas das condições para este lançamento era trabalharem dentro da Europa.

Atualmente são vários os produtos disponíveis: desde sombras, a gloss e blush, a gama está composta, mas não completa. Vânia Gomes assume que os vernizes são a próxima prioridade da marca, cujos produtos começam nos 8€ (blush e sombra individual) até ao kit mais completo a 39,95€. Além da maquilhagem, que pode ser usada a partir dos três anos, a Uau Natural Kids Makeup tem acessórios, como um kit de pincéis, e tatuagens temporárias. Tudo para que as crianças possam reproduzir um pouco o mundo dos adultos, de forma segura. Os produtos têm mais de 99% de ingredientes de origem natural, à base de amido de milho, pigmentos de origem mineral, óleos e ceras provenientes de plantas. A maquilhagem é facilmente removível com água, o que não compromete a segurança da pele.

“Existem clientes que fazem questão de nos enviar mensagem de agradecimento após receberem os produtos, uma vez que as suas crianças não fazem reações à nossa maquilhagem. Ao contrário de outras experiências anteriores”, resume Vânia Gomes.

Os produtos podem ser encontrados na loja online, em uaukids.pt.