Quem diz que se deve regressar sempre onde já se foi feliz, pode facilmente identificar-se com a nova marca de moda familiar TREZE the Lab. que, inspirando-se nas memórias felizes de um passado muito antigo, lança Saudade Collection, inteiramente produzida em solo nacional e repleta de peças femininas verdadeiramente diferenciadoras, com padrões exclusivos criados de raiz.

Destinada a meninas e mulheres – mas com a promessa de incluir no seu horizonte o universo masculino – TREZE é um verdadeiro laboratório de amor, que se revela no respeito pela sustentabilidade, mas também nas histórias familiares que conta, que viajando entre gerações, são envolvidas numa atmosfera de nostalgia do antigamente.

“A TREZE surgiu da insistência dos meus filhos mais velhos, a Mariana e o Rodrigo, em criar uma marca de roupa que tivesse diretamente a ver connosco. Apenas com 12 anos, a Mariana já é uma verdadeira amante das artes e, durante o confinamento, começou a desenhar padrões e a idealizá-los em peças de roupa. Já o Rodrigo por estar a tirar gestão de marketing, idealizou de que forma poderia nascer esta marca, realçando sempre a parte mais humana do projeto e como podemos ser mais sustentáveis. Sem que eu desse por isso, num dia de sorte nasceu a TREZE: um projeto cheio de amor e memórias contadas a três”, afirma Ana Rodrigues co-fundadora da, TREZE the lab.

Num regresso saudosista – mas contemporâneo – às origens, TREZE inspira-se na saudade: de entrar no roupeiro das avós, das camisolas de malha tricotadas à mão pela avó paterna, do carinho de outros tempos que permanece presente e que é recordado em álbuns de fotografias de família.

Assim, Saudade Collection capta o mood do início dos anos 80, transmitindo-o em blusas, camisas e calças com padrões groovy, divertidos e vibrantes, que combinam o cor-de-rosa, o laranja e o castanho. Destaca-se ainda o conjunto de malha Élia, ideal para o tempo frio que se avizinha, que aposta em tons neutros e num corte versátil, simples e intemporal.

Num mundo onde a moda passa maioritariamente pelo fast fashion, TREZE the lab é precisamente o oposto: os padrões desenhados pela jovem Mariana, ganham vida num atelier em Lisboa, onde é sempre dado o valor que todo o processo merece.

Consciente do impacto positivo que quer ver no mundo, quando não é possível utilizar tecidos reciclados, a TREZE faz o reaproveitamento de desperdícios de tecido para confecionar as suas peças, dando origem a coleções de edição limitada.

Fotografada em Cacilhas, à beira rio perto dos pescadores, e com Lisboa como pano de fundo, Saudade Collection está disponível na loja online da marca com preços entre os 62€ e os 95€ para transmitir uma saudade feliz, capaz de transportar às épocas mais bonitas a fim de criar novas memórias.