Fundo preto e bracelete prateada ou fundo branco combinada com bracelete dourada e prateada? Como nos tem habituado ao longo dos anos, a WatxandMe traz mais uma novidade que nos permite criar um relógio que é a nossa cara.

Os novos DIGI2 têm um toque retro com a caixa em aço retangular, mas são a combinação perfeita entre originalidade e tecnologia.

Pode criar a combinação que mais adora e mudar as braceletes ou mostradores sempre que lhe apetecer com toda a gama WatxandMe de 38mm.

Já com a coleção LUXRING, os mostradores redondos com toques de brilho e a bracelete em aço resultam num acessório delicado e perfeito para a época festiva.

Em prateado ou preto com detalhes em dourado, a grande novidade é a inclusão de anéis decorativos nas braceletes para um toque feminino adicional.

Também num mood festivo, a WatxandCo lança a coleção RING, com os relógios em silicone mais queridos. Cobrem-se de fantasia e dão um toque divertido e casual a qualquer visual, com anéis decorativos nas braceletes a conjugarem-se com os detalhes no bisel dos mostradores digitais de 43mm.

Como é assinatura da marca, a coleção é intercambiável com todos os modelos do mesmo tamanho, para ter um relógio diferente todos os dias.