A culpa é de Rosa Oriol, a joalheira e empresária espanhola que está na origem daquela que é a imagem de marca da empresa de joalharia, perfumaria e acessórios catalã Tous. Em 1985, numa das suas muitas viagens pelo mundo, viu um urso de peluche numa montra e sentiu-se transportada para as suas memórias de infância. Decidiu, logo ali, que, no regresso a casa, desenharia um em ouro. O sucesso foi imediato. O urso dourado converteu-se num ícone e deu-lhe uma notoriedade que a marca não tinha até então.

"A minha mãe acreditava no urso", afirma uma das filhas, Alba Tous i Oriol, no documentário "Oso", realizado por Amanda Sans Pantling, que será exibido no Filme Internacional de Cinema de San Sebastián, em Espanha, na próxima sexta-feira, dia 25. "Ela criava e eu arranjava o dinheiro para que ela pudesse criar", confidencia Salvador Tous, filho de Salvador Tous Blavi e de Teresa Ponsa Mas, o casal que em 1920 abriu uma oficina de reparação de relógios que, com os anos, começou a produzir joalharia.

A década de 1990 foi a da globalização da marca, atualmente disponível em mais de 700 lojas em 54 países. A associação a celebridades internacionais, como Kylie Minogue, Jennifer Lopez ou ainda Gwyneth Paltrow, convidadas para protagonizar algumas das campanhas promocionais mais emblemáticas da Tous, aumentou-lhe o prestígio, apesar do famoso urso também ser fortemente alvo de críticas. "É uma marca com uma grande quantidade de admiradores e com uma enorme quantidade de haters", reconhece um dos analistas que Amanda Sans Pantling filmou para o documentário, que não foge às controvérsias.

A maior remonta a 2018. Uma associação de consumidores espanhola questionou a qualidade das matérias-primas usadas nas joias da Tous, alegando que tinham sido detetados materiais não metálicos nalgumas das peças. A empresa defendeu-se, garantindo em comunicado de imprensa que o ouro e a prata que usa "são de primeira lei". Nos últimos 35 anos, foram vendidos mais de 50 milhões de ursos da marca. Em 2017, 0 Museu do Design de Barcelona incorporou-o no seu espólio museológico.