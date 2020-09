O perfume Young Hearts, que o perfumista Miguel Matos criou para a marca italiana Bruno Acampora Profumi, foi distinguido nos Art and Olfaction Awards, que decorreram na última madrugada em Los Angeles, nos EUA. O português acompanhou a cerimónia em direto através da plataforma digital Zoom e, pouco depois, partilhou a notícia com os amigos nas redes sociais. "É a primeira vez que um perfumista português ganha um prémio internacional de perfumaria artística", regozija-se.

Na base de dados do site Fragrantica, dedicado à perfumaria, com o qual colabora regularmente, Miguel Matos contabiliza 46 criações suas. O perfumista, que já desenvolveu perfumantes para marcas como a Calaj, a Nishane e a Sarah Baker Perfumes, também autor de investigações que pretendem descobrir o odor da santidade, criou Miracle of Roses, uma fragrância que homenageia Isabel de Aragão, que ficaria conhecida como rainha santa depois do milagre das rosas.

"Miracle of Roses nasceu há poucas semanas no meu estúdio, em Almada, onde vivo. A minha ideia era criar um aroma que evocasse os cheiros santificados e as emoções da bondade", revelou Miguel Matos, no início de 2019. "É o primeiro capítulo do projeto que pretendo desenvolver em torno desta figura histórica", revelou, na altura, o perfumista que, na escolha dos ingredientes para a fragrância inspirada na espanhola, procurou incluir alguns que remetem para a vida nos conventos.