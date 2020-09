Lenny Kravitz é o novo rosto do perfume Y de Yves Saint Laurent. Depois de ter sido eleito para ser a imagem da coleção masculina de outono/inverno 2020/21 da etiqueta de moda francesa, atualmente a cargo do designer de moda belga Anthony Vaccarello, o cantor, compositor, músico, ator e produtor americano de 56 anos acaba de ser anunciado como o novo embaixador da fragrância da YSL Beauty, criada pelo perfumista Dominique Ropion, lançada oficialmente no verão de 2017.

"Ele está sempre pronto para um novo desafio, [está] sempre pronto para se superar, mantendo todas as possibilidades em aberto", justificou a marca de perfumaria e cosmética global numa publicação que fez nas redes sociais. Nascido em Nova Iorque, nos EUA, a 26 de maio de 1964, o popular artista, que pode (re)ver de seguida, iniciou a carreira em 1989, com "Let love rule". Em mais de duas décadas, gravou 11 álbuns e lançou 58 singles. Até hoje, já vendeu mais de 40 milhões de discos.