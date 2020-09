Christopher Cloos, fabricante de óculos premium, intemporais e elegantes, anunciou a sua parceria com o seis vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady, que inclui o lançamento de uma coleção exclusiva de óculos Cloos x Brady.

A coleção Cloos x Brady, com óculos graduados e óculos de sol contra a luz azul, é inspirada no gosto do quarterback por designs minimalistas e intemporais e uma abordagem holística à saúde e bem-estar.

Cada armação é feita de material biodegradável, o que torna os óculos ecologicamente corretos. A paixão de Tom Brady, marido da famosa e reconhecida modelo Gisele Bundchen, pelo artesanato proporcionou-lhe a oportunidade de trabalhar num processo de design colaborativo com a equipa de Christopher Cloos para criar um produto elegante com um propósito adicional.

"O compromisso de Tom Brady com a excelência dentro e fora do campo é inspirador. Temos orgulho de fazer parceria com um verdadeiro campeão". Foi assim que a marca se referiu a esta colaboração com Tom Brady.

Durante o processo de design colaborativo, Tom expressou o seu desejo de criar uma linha que agregasse benefícios à saúde e ao bem-estar, tanto para os indivíduos quanto para o meio ambiente, realçou ainda a empresa.

"Estou orgulhoso da parceria e do que conseguimos criar com a coleção Cloos x Brady. Sem falar que adoro usá-los", referiu Tom Brady.

A coleção Cloos x Brady Sunglass vem em quatro cores - Noire, Espresso, Gray Tonic e um Tokyo Tortoise totalmente novo - e a armação tem uma forma redonda, minimalista e intemporal.