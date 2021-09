A Timex lançou uma coleção de edição limitada de relógios vintage, em parceria com a Coca-Cola. A coleção intemporal reúne duas marcas icónicas americanas para anunciar uma mensagem permanente de tolerância e esperança.

Com o objetivo de inspirar os amantes de relógios em todo o mundo a reservar tempo para o que importa – paz, amor e harmonia – a Timex lançou três estilos comemorativos criados para celebrar o consagrado anúncio publicitário "Hilltop" da Coca-Cola de 1971 e a mensagem de união.

Coloridos e memoráveis, os três relógios de edição limitada celebram uma mensagem eterna de amor e harmonia, tão relevante hoje como era há 50 anos. Com detalhes e motivos nostálgicos inspirados nos anos 70 que evocam o espírito de união, os relógios desta coleção são um estímulo para aproveitar as oportunidades de conexão e inspirar compaixão em todo o mundo.

O Timex T80 digital combina cores vibrantes e um toque de design elevado e celebra uma mensagem de amor e harmonia tocando a icónica canção "Hilltop": "I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony) - Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar (em perfeita harmonia)".

O clássico Timex Standard exibe um logotipo ousado e brilhante da Coca-Cola que traz um sorriso ao relógio e ao seu utilizador.

Com detalhes em tonalidades e designs nostálgicos inspirados nos anos 70, a edição Q Timex ostenta um sinal de paz que evoca o espírito de união e amor.

No alto de uma colina, o icónico anúncio da Coca-Cola retrata um grupo diversificado de jovens que cantam em perfeita harmonia. A coleção reflete não apenas a época em que o anúncio foi para o ar, mas também transmite o glamour da Timex e a mensagem de esperança WE DON'T STOP, e um futuro onde as pessoas ao redor do mundo podem se reunir novamente para alcançar uma missão comum de união.