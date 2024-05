A marca francesa, criada em 2008 por três irmãos, estabeleceu desde cedo um estilo marcante numa junção de inspirações no universo do rock e do vintage. Das icónicas t-shirts aos blazers e fatos, a marca caracteriza-se pelas coleções que cruzam o corte clássico com uma certa ousadia do rock. A The Kooples está no Freeport Lisboa Fashion Outlet, mesmo em frente à italiana casa de luxo Elisabetta Franchi e ao lado da Zadig & Voltaire, também francesa e inspirada no universo rock (loja inaugurada no verão de 2023).

Na The Kooples muitas das peças podem ser usadas tanto por homens como por mulheres, dado que o estilo andrógino é uma das imagens de marca. O nome, aliás, é um jogo de palavras com o anglicismo “couple” que define este desejo da marca pensar peças para o casal, quase como uma entidade única.

créditos: Divulgação

“A The Kooples vem complementar o nosso portefólio de marcas e reforçar o nosso objetivo de nos tornarmos no melhor destino de compras a nível nacional”, explica, em comunicado, Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets em Portugal. “Esta meta que trabalhamos lado a lado com as nossas marcas parceiras torna-se particularmente especial no ano em que comemoramos 20 anos e reiteramos a ambição de nos tornarmos no centro da moda, dentro e fora de Portugal.”

O novo espaço é apenas uma entre as várias novidades para conhecer no centro. Recorde-se que foi recentemente que o Freeport Lisboa Fashion Outlet assistiu à abertura da The Cosmetics Company, com produtos de beleza de marcas de luxo como Estée Lauder, Bobbi Brown ou M.A.C Cosmetics e, também a relocalização da loja da Karl Lagerfeld, agora num espaço com mais de 260 m2 (tornando-se no maior espaço da marca em Portugal). Foi também no início do ano que o centro estreou a primeira Zara Home Outlet do país, que se distingue também por ser a primeira loja da marca a integrar o programa For&From em Portugal, projeto de inclusão social que ajuda a integrar no mercado laboral pessoas com necessidades especiais.