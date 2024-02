Zara Home for&from é o nome do novo espaço que, desde janeiro, pode ser visitado por todos aqueles que passarem pelo Freeport Lisboa Fashion Outlet, localizado em Alcochete. Mais do que ser a primeira loja da marca em formato outlet dedicada ao mundo da decoração a abrir em território nacional, esta destaca-se por oferecer um conceito inovador e distinto.

Graças ao Programa for&from, criado pelo Grupo Inditex em 2002 que já foi implementado em 16 estabelecimentos, este espaço comercial abre portas com o objetivo de capacitar, integrar e empregar pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais físicas, sensoriais e intelectuais. Depois de Espanha e Itália, Portugal é o terceiro país a receber este conceito que contabiliza 17 colaboradores em Alcochete.

A gestão deste projeto foi entregue à Associação VilacomVida - uma IPSS fundada, em 2016, por Filipa Pinto Coelho e João Gomes da Silva - que não deixou de elogiar esta iniciativa assente na inclusão e aceitação.

“Agradecemos a confiança do Grupo Inditex, que nos convidou para formar e capacitar os colaboradores do novo outlet da Zara Home e ajudar a trazer o conceito for&from para Portugal. É um reconhecimento muito importante do trabalho que temos vindo a desenvolver com estes jovens, nomeadamente em projetos como o Café Joyeux”, referem em comunicado.

Ao longo dos mais de 150 m2 é possível encontrar diferentes opções de mobiliário e peças de decoração para a casa, com especial enfoque no carvalho europeu, cores quentes e materiais naturais. Para além de as diferentes coleções da Zara Home de campanhas anteriores aqui disponíveis contarem com preços mais acessíveis, todos os lucros revertem na íntegra para a Associação VilacomVida.