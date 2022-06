Agora, mais do que nunca, o mundo precisa de empresas que apostem nas pessoas e na sustentabilidade. Com esta necessidade em mente, a The Body Shop, icónica marca de beleza ativista, abriu mais uma loja com o novo conceito sustentável e ativista em Lisboa, no Centro Comercial Vasco da Gama.

A nova loja tem como conceito WORKSHOP, uma “experiência de ativismo” que incentiva as pessoas a explorarem os produtos e a descobrir como, juntos, é possível lutar por um mundo mais justo e mais belo. Esta loja é um espaço onde os clientes podem explorar, descobrir e inspirarem-se nos produtos icónicos da marca e no seu propósito ético.

Com este novo conceito, a The Body Shop volta às suas raízes, consolidando-se como visionária, ecológica e ativista. A loja está equipada com materiais sustentáveis, elaborados com madeiras recuperadas e plásticos reciclados para ajudar a minimizar a sua pegada ecológica. Um exemplo é a bancada do móvel de maquilhagem feita de material 100% reciclado, com origem em desperdícios.

A The Body Shop tem a missão de fazer com que o Refill se torne em algo natural e recorrente. A nova loja do C. C. Vasco da Gama conta com uma estação de Refill, onde é possível comprar as garrafa de alumínio reutilizável de 300ml e enchê-las com qualquer um dos géis de duche, champôs, condicionadores e géis de mãos disponíveis na estação, sendo possível utilizar a mesma garrafa mais vezes.

A propósito da reabertura desta loja, em parceria com a Lisbon School of Design, foi realizado um concurso com os alunos da escola , com o objetivo de criarem um design exclusivo relacionado com a sustentabilidade, para a estação de Refill da loja do C. C. Vasco da Gama. Com o design vencedor foi criada uma edição especial da garrafa de alumínio, que está disponível na estação de Refill, e ainda um saco de pano reutilizável.

A vencedora, Raquel Marques, criou um design inspirado nos conceitos de Sustentabilidade, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A jovem inspirou-se nas cores do seu produto The Body Shop favorito: a Body Butter de Satsuma . Raquel tem 23 anos de idade e nasceu em Coimbra, onde estudou Comunicação e Design Multimédia. Atualmente, frequenta o curso de Design Gráfico na Lisbon School of Design.

Meritxell Escarrá, Head of Brand and Activism da The Body Shop Iberia, afirma “A nova loja de Lisboa demonstra o melhor dos valores da The Body Shop. Este novo conceito de loja marca o regresso às nossas raízes ativistas. Queremos que os nossos clientes arregacem as mangas e que se juntem a nós para sentir os produtos com as suas próprias mãos e fazer campanha pelos temas que promovem a igualdade.”

Alguns dos produtos icónicos da The Body Shop dispõe de expositores exclusivos e de grande destaque. Com o novo conceito de loja, a área de demonstrações é maior e a equipa pode oferecer aconselhamento personalizado e novas formas de os clientes conhecerem os produtos icónicos da marca.

A The Body Shop conta com cerca de 3.000 lojas em mais de 75 países e oferece uma seleção de mais de 800 produtos elaborados sem crueldade animal.