Quer mergulhar na magia do universo? As Havaianas Slim Mysthic podem ser a escolha perfeita. Em Portugal, este modelo está disponível desde o dia 2 de junho apenas nas lojas físicas e online do El Corte Inglés.

Este místico modelo tem estampadas cartas de tarô e símbolos que remetem para o universo e todos os seus mistérios. Dos signos aos astros e às estrelas, é impossível ficar indiferente a todos os elementos das Slim Mysthic.

Os pormenores em neon e as tiras finas em glitter tornam este modelo ainda mais especial e ninguém vai conseguir tirar os olhos dos seus pés.

Seja para um dia de praia ou piscina, uma saída com os amigos ou para uma sessão fotográfica para as redes sociais, as Slim Mysthic vão garantir que está sempre confortável, com estilo e igualmente elegante.