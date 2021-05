Tem uma mala em fim de vida? “Reparar é amar” dá-lhe um futuro

“Apenas devemos comprar uma mala se esta realmente fizer falta”, é o princípio seguido por Eliana Barros, fundadora da marca de luxo portuguesa Ownever. Pondo em prática este princípio de atuação, a empresa passou “a receber qualquer peça desta categoria, independentemente da marca e do modelo, para lhe dar uma nova vida”.

O serviço que nasce tendo com fim a sustentabilidade traz o slogan “reparar é amar”. Desta forma, relata a marca nacional, “todas as peças serão sujeitas a um orçamento, de acordo com o trabalho necessário e expectativas do cliente”.

créditos: Ownever

A Ownever procede a diversas reparações tais como restauro de cor, arranjo de cantos estragados, mudança de alças, pegas, remoção de bolor e manchas, pintura, entre muitos outras ações de restauro de marroquinaria.

“Apesar de parecer contraproducente repararmos malas de outras marcas, a verdade é que ao reparar outra peça sentimos que estamos a contribuir para um mundo mais sustentável. A nossa experiência é de anos nesta área, por isso é possível contar com um serviço de luxo também para as peças que mais adorem, independentemente da marca”, refere Eliana Barros.

Os interessados, que tenham uma mala ou peça de marroquinaria que gostassem de ver renovada, poderão aceder à página da marca e fazer uma marcação para o efeito.