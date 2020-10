A Taipei Fashion Week anunciou oficialmente o tema para o seu próximo espetáculo multimedia que acontecerá no Parque Cultural e Criativo de Songshan, de 6 a 10 de outubro de 2021.

A junção de duas palavras Reconnect e Next, o tema "RE: CONNEXT" transmite esperança à indústria da moda em se reconectar e reconstruir o futuro, após o impacto negativo causado pela pandemia global.

A próxima Taipei Fashion Week já está a gerar burburinho em todo o mundo e será uma mistura artística de eventos virtuais e físicos.

Taipei foi reconhecida internacionalmente por manter as taxas de COVID-19 baixas com as suas rigorosas medidas anti epidémicas, e espera que os seus protocolos continuem a manter os participantes, jornalistas e modelos seguros durante a semana de moda.

"A cultura do design taiwanês está pronta para entrar no cenário internacional como uma potência de talentos da moda. Além de ser um centro têxtil mundial (valor total de exportação de mais de 2,5 mil milhões de janeiro a abril de 2020), também somos uma mistura de culturas e designers talentosos que frequentemente estudaram lá fora, nomeadamente em Nova Iorque, Paris e Itália. Mas estes designers sempre permaneceram fiéis à nossa herança, voltando ao país para mostrar as suas contribuições originais numa linguagem da moda global em constante evolução", disse um representante da semana de moda de Taipei.

Durante a semana de moda, haverá os desfiles habituais mas também experiências digitais mais inovadoras, como tecnologia de Realidade Virtual, exibições multimedia e performances de aborígenes de Taiwan, integrando elementos virtuais para uma reinvenção da experiência do show de moda.

A Taipei Fashion Week também vai lançar um novo "Desafio de Moda" via Instagram. O Fashion Challenge pretende desafiar os criativos a enviarem os seus melhores looks de moda, usando as hashtags #TaipeiFashionWeek e #RECONNEXT. Os melhores serão reconhecidos publicamente na abertura do espetáculo.