Preparado para o afundanço deste verão? Space Jam é o tema da nova coleção de roupa e acessórios da Primark.

T-shirts com slogan e efeito desgastado, camisolas com bloco de cor, vestidos t-shirt ou camisolas de capuz de aspeto vintage são algumas das peças que fazem parte deste lançamento exclusivo que serve para assinalar a estreia do filme "Space Jam: Uma Nova Era".

Criada a pensar em miúdos e graúdos, para os mais pequenos lá de casa vai encontrar peças de roupa a condizer, babetes e toalhas com capuz para muito aconchego depois do banho.

Nesta coleção estão incluídos ainda peluches e diversos acessórios, como é o caso de recipientes para petiscos, garrafas de água, sacos de bolachas, lancheiras e utensílios de cozinha.

A coleção Space Jam já está disponível nas lojas portuguesas e os preços variam entre os 4 e os 14 euros.