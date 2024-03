Pai gourmet

1. Tawny Krohn Colheita 2006, WineStone. PVP: 30€

2. Conjunto de vinho em prata, Leitão & Irmão. PVP: desde 370€

3. Copos reveal espresso intense, Nespresso. PVP: 18,45€

4. Máquina de café manual La Specialista Arte, De'Longhi. PVP: 636€

Créditos: © Hay

1. Robot Monsieur Cuisine Smart Black Edition, Lidl. PVP: 499€

2. Caneca de cerâmica Chambray, Le Creuset. PVP: 17,00€

3. Vinho Quinta Nova Reserva Blanc de Noir 2022, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. PVP: 18€

4. Ice Cube Tray Square XL, Banema Studio. PVP: 19€ Créditos: © Hay

5. Whisky Cutty Sark Original edição limitada 100 anos, em garrafeiras selecionadas. PVP: 900€

1. Bombons chocolate de leite e chocolate negro e vinho Cálem, Arcádia. PVP: 9,50€

2. Tábua de queijos, Gato Preto. PVP: 29,99€

3. Grelhador Master Grill Lono, WMF. PVPR: 225€

4. Vinto Dona Santana 2007 Tinto, Quinta de Lemos. PVP: 24,90€

1. Garrafa dobrável azul, Note. PVP: 15,95€

2. Liquidificadora PerfectMix+, Moulinex. PVPR: 130€

3. Decantador reversível, Gato Preto. PVP: 39,99€

4. Vinho licoroso Ilha do Pico 10 anos, Picowines. PVPR: 53€

5. Aeroccino 3 Black, Nespresso. PVP: 42,50€

Pai com estilo

1. Caixa para relógios em pele, Tumi. PVP: 210€

2. Sandálias Zürich Tech, Birkenstock. PVP: 130€

3. Saco de viagem 55 cm, American Tourister. PVP: 147€

4. Blusão de ganga, Mango. PVP: 49,99€

5. Botas pretas, Fly London. PVP: 180€

6. Boxers Men Start, Sloggi. PVP: 20€

1. T-shirt Hemp Blend, Fjällräven. PVP: 60€

2. Pasta para documentos em pele preta, TOD'S. PVP: 795€

3. Relógio BEST. DAD. EVER.. The Simpsons, Swatch. PVP: 145€

4. Boné New World 9forty, New Era. PVP: 27,99€

5. Carteira para cartões, Dior. PVP: 520€

6. Ténis rio branco, Veja. PVP 140€

1. Pulseira Shield Black Editions em ouro rosa e diamantes negros, Terzihan PVP: 10,500€

2. Ténis Moab Speed, Merrell. PVP: 129,90€

3. Relógio Gant Park Hill II, Bluebird. PVP: 169€

4. Chinelos Hype, Havaianas. PVP: 28€

5. Bomber, Fred Perry. PVP: 250€

1. Relógio luminor chrono PAM01219, Panerai. PVP: preço sob consulta

2. Saco desportivo, Fred Perry. PVP: 90€

3. Ténis adidas Originals Handball Spezial, JD Sports. PVP: 110€

4. Conjunto meias, Note. PVP: 6€

Pai vaidoso

1. Aparador de cabelo e barba Silvercrest Personal Care, Lidl. PVP: 24,99€

2. Perfume Y Elixir, YSL. PVPR: preço sob consulta

3. Sérum double light, Clarins. PVP: 135€

1. Gifset Ritual of Hammam, Rituals. PVP: 49,90€

2. Creme corretor de rugas ative repair, Institut Esthederm. PVPR: 75,95€

3. Gel de barbear anti-irritações aerossol Nuxe Man. PVP: 15€

4. Gel de duche sport com arnica, Weleda. PVPR: 7,55€

1. Oléo perfumado para a barba Black Label, Equivalenza. PVP: 8,95€

2. Desodorizante anti-transpirante, Lierac Homme. PVP: 10,50€

3. Loção Supreme anti-aging, Sesderma. PVP: 34,95€

1. Cera de styling, The Barber Company. PVP: 12,90€

2. Kit presente Adventure Island, Lush. PVP: 34€

3. Loção corporal de sal marinho e toranja, Castelbel. PVP: 28,90€

4. Aparelho de limpeza Sonic Thermo Facial Brush | 6 in 1, Geske. PVPR: 49,95€

5. Sérum para o rosto force supreme, Biotherm Homme. PVP: 109,69€

1. Gel de limpeza facial, Shiseido Men. PVPR 37,69€

2. Perfume Acqua di Gio Eau de Toilette, Armani. PVPR: a partir de 71.25€

3. Creme de mãos reparador com hipericão e cera de Abelha, Apivita. PVPR: 9,09€

Pai tecnológico

© Amazon

1. Auriculares FreeClip , Huawei. PVPR: 179,90€

2. Monitor portátil ZenScreen, ASUS. PVPR: 174,99€

3. Mini projetor, Amazon. PVP: 91,48€ Créditos: © Amazon

4. Action Cam GOODIS K92IHD4107, Worten. PVP: 29,99€

© Canon/© Amazon

1. Smart Band 8 Pro, Xiaomi. PVP: 69,99€

2. Smartphone A18, OPPO. PVR: 149€

3. Mini coluna portátil de nogueira com Bluetooth, Fnac. PVP: 27,96€

4. Câmara fotográfica E0S R7, Canon. PVP: 1.469€. Créditos: © Canon

5. Suporte de telemóvel para carro, Amazon. PVP: 8,12€ Créditos: © Amazon

1. Cadeira de gaming NPLAY 6.2 Canvas edition, Worten. PVP: 159,99€

2. Aspirador Gen5detect™, Dyson. PVP: preço sob consulta

3. Auscultadores sem fios com microfone PULSE Elite™, Sony. PVPR: 149,99€

4. Smartphone Xiaomi 14, Xiaomi. PVP: 1099,99€

1. Barra de som HT-A7000, Sony. PVPR: 1.400€

2. Webcam MX Brio, Logitech. PVP: preço sob consulta

Pai fã de design

Créditos: © The School of Life

1. Vaso inteligente Bosch MSGP6, Worten. PVP: 172,47€

2. Capacete Darth Vader LEGO, Fnac. PVP: 63,99€

3. Ampulheta 15 Minute Timer, Banema Studio. PVP: 34€. Créditos: © The School of Life

Mor Design/ © gestalten/ ©Vitra

1. Manta em lã de ovelha, Eduardo Aires para MOR Design. PVP: 380€. Créditos: MOR Design

2. Livro Cooking on Fire, Banema Studio. PVP: 48€. Créditos: © gestalten

3. Candeeiro de mesa akari 1AG , Vitra. PVP: 385,30€. Créditos: © Vitra

© Burel Factory/ © Vitra/ © Artek

1. Puff cilindro, Burel Factory. PVP: 293€. Créditos: © Burel Factory

2. Tapete de rato em forma de elefante, Vitra. PVP: 25,40€. Créditos: © Vitra

3. Banco Stool 60 by Alvar Aalto, Arket. PVP: 305€. Créditos: © Artek

Pai clássico

1. Camisa às riscas, Labrador. PVP: 145€

2. Esferográfica em prata, Leitão & Irmão. PVP: a partir de 110€

3. Polo preto com riscas brancas, Fred Perry. PVP: 90€

4. Cinto em pele, TOD'S. PVP: preço sob consulta

1. Blazer preto, Decenio. PVP: 189,95€

2. Botões de punho Alpine Eagle, Chopard. PVP: preço sob consulta

3. LP Hackney Diamonds de The Rolling Stones, Fnac. PVP: 39,99€

4. Sapatos de vela, Timberland. PVP: 210€

5. Camisola de malha com fecho, Lion of Porches. PVP: 109,99€

1. Chapéu impermeável John Muir, Fnac. PVP: 42,46€

2. Polo de manga curta verde, MO. PVP: 12,99€

3. Livro "O Trono - A História de Maquiavel", Fnac. PVP: 21,90€

1. Conjunto pijama adulto, Scalpers. PVP: 82,90€