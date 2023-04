Fly London

True Colours é o nome da nova coleção da Fly London. A pensar na nova estação primavera/verão, a marca portuguesa apostou numa coleção repleta de propostas disruptivas, irreverentes e com muita cor.

Chinelos de fivelas, sandálias plataforma, rasas ou com velcro são algumas das opções criadas a pensar nesta primavera/verão fabricadas onde a qualidade e o conforto se cruzam. Para além disto também é possível encontrar mocassins de salto, ténis ou os famosos sapatos Mary Jane.

Toda a coleção está disponível nas lojas Fly London e em shop.flylondon.com.

Havaianas

Dê as boas-vindas à primavera com a nova coleção de chinelos da Havaianas. Chama-se Slim Tropical e foi criada a pensar em "todos os que são apaixonados por esta estação do ano e desejam libertar o seu espírito", refere a marca.

Seja na praia ou na cidade, esta nova linha é composta por cinco modelos onde se destacam as tiras finas e os padrões exóticos, com desenhos de flores, animas e frutas em tons fortes.

A coleção Slim Tropical (34€) já está disponível nas lojas físicas e online.

Lemon Jelly

Se é fã de socas, dê uma vista de olhos no novo lançamento primavera/verão da Lemon Jelly. A pensar nos dias de calor a marca apostou no lançamento de uma linha dedicada única e exclusivamente a este tipo de calçado, a Magnolia.

Com um salto de cinco centímetros, palmilha confortável e leveza, este modelo destaca-se pela sua verstatilidade e variedade de cores, como é o caso dos tons suaves e rosa fúcsia.

Conheça todas as cores abaixo e em lemonjelly.com.

Ipanema

A Praia de Ipanema, localizada no Rio de Janeiro, foi o ponto de partida para a criação da nova linha de calçado da Ipanema e que conta uma participação muito especial.

Esta primavera/verão, a marca apostou num lançamento que alia estilo, diversidade de modelos e muita cor, sendo que todos os modelos são vegan, recicláveis e produzidos de forma ética.

Para além da linha de calçado, a marca associou-se à artista Naíma Almeida para a criação de uma peça artesanal, feita exclusivamente com pedaços de EVA recortados e colados, com a natureza como pano de fundo.

Conheça todos os modelos nos pontos de venda de norte a sul do país e na loja online em ipanemaportugal.com

UGG

Goldenstar é o nome da nova linha de calçado da UGG que inclui diferentes propostas de sandálias a pensar nesta estação que se destacam pela sua estética artesanal, versatilidade e conforto.

Esta nova coleção destaca-se por ter opções que se adaptam a diferentes estilos. Para os fashion victims há modelos com sola em plataforma EVA, uma das tendêncais desta primavera/verão, e tiras ajustáveis, sendo que para os mais clássicos há sandálias com salto em cunha e detalhes em bordados. Se privilegia o conforto, tem ainda diferentes opções de sandálias rasas em modelo slide ou gladiadora.

Todos os modelos são em pele e com diferentes tonalidades.

Birkenstock

Se é fã de tons pastel, deve manter a nova coleção da Birkenstock de baixo de olho. Para esta primavera/verão, a marca apostou no lançamento de uma linha de sandálias composta apenas por tons suaves.

Verde, lilás, azul e rosa são as cores dominantes desta coleção e que prometem alegrar os seus looks de verão. À prova de água, cada um deste tons estão disponíveis nos diferentes modelos da marca.

Descubra toda a coleção aqui.

Hush Puppies

Sabe qual é a sensação de caminhar nas nuvens? É isto que a Hush Puppies pretende oferecer a todos os clientes com a sua nova coleção de sandálias para mulher.

Para proporcionar essa sensação de conforto, as Bounce Sandals foram criadas com uma palmilha com o mesmo nome confeccionada com uma espuma inovadora com materiais amigos do ambiente mas sem descurar o estilo. Esta coleção destaca-se pelos seus modelos em tons neutros, como rosa, beige e azul, e design moderno.

Conheça toda a coleção em hushpuppies.pt e nas lojas físicas Hush Puppies.

Melissa

"Explorar a liberdade como um estado de espírito." É assim que a Melissa descreve a sua nova linha de calçado intitulada Free e que oferece propostas práticas e elegantes para a nova estação.

Free Sandal, Free Hug, Freesherman, Flip Flop Free e Free Bag são os cinco modelos que compõem esta coleção onde a leveza, conforto e resistência são palavras de ordem. Para além disso, esta linha tem uma componente sustentável sendo produzida com resina produzida a partir da cana-de-açúcar e em diferentes tonalidades.

Todas as novidades estão disponíveis nos pontos de venda Melissa de norte a sul do país e na loja online melissaportugal.com.

Deichmann

Traga a cor da primavera para o seu guarda-roupa com a nova coleção da Deichmann que lhe oferece diferentes estilos de sandálias que prometem conquistar os fãs de saltos altos e compensado.

Independentemente do seu estilo, aqui pode optar entre modelos fechados e com presilha, em tons suaves e neutros, e modelos abertos de tiras, onde os metalizados em tons fortes ganham destaque.

Descubra toda a coleção aqui.

ECCO

Para esta primavera/verão, a ECCO apostou em diferentes coleções de calçado que se adaptam a diferentes estilos de vida e necessidades. A Gruuv foi criada a pensar nos fãs de ténis, a ULT-TR para os adeptos de caminhadas e a Cozmo, para quem gosta de sandálias de design mminilista.

A Cozmo é uma linha que promete conquistar não só pelo seu conforto como pela matéria prima utilizada. Nesta coleção em específico, a marca dinamarquesa de calçado teve o cuidado de incorporar diferentes tecnologias, como é o caso da PHORENE™ , visível na sua sola e que se destaca pela sua maciez, e a ECCO FLUIDFORM™, que proporciona um ajuste e sensação de apoio anatómico natural.

Para além disso foram privilegiados materiais de qualidade, como é o caso das tiras em pele de nobuck e palmilhas anatómicas em camurça.

TEVA

Dar a oportunidade de experienciar um infinito mar de possibilidades e aventuras no exterior moderno. É isto que a marca Teva pretende oferecer a todos os seus clientes com a sua nova coleção de calçado.

Definida como sustentável, versátil e intemporal, esta linha é composta por diferentes modelos de sandálias, como é o caso do Hurricane XLT2, um dos mais icónicos e à prova de água. Esta temporada foi concebido com uma entressola ultraleve de forma a proporcionar ainda mais conforto. Outro destaque vai para as Original Universal desenhadas para aventuras aquáticas e passeios outdoor.

Descubra toda a coleção aqui.

Zilian

Chama-se Wildflower, é a nova coleção de calçado da Zilian e "é uma homenagem à natureza e a tudo o que ela representa".

Para este novo lançamento primavera/verão, a marca portuguesa foi buscar inspiração ao mundo das flores, à sua beleza e multiplicidade de cores que se refletem nos diferentes modelos deste temporada.

As cores pastel e suaves dominam esta linha, como é o caso do rosa, verde e azul, existindo ainda alguns apontamentos de metalizados e neutros. A ráfia, a pele, a camurça e o crochet são alguns dos materiais predominantes.

A coleção está disponível online, em zilian.com e nas nossas lojas físicas em Lisboa, na Avenida António Augusto de Aguiar, 29D e na Rua Garrett, 112 a 118.