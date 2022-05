Ambitious lança novo modelo de ténis para homem

A pensar nos homens que não dispensam ténis para o seu dia a dia, a Ambitious alargou a sua gama com um novo modelo de design minimalista e em pele, o ECLIPSE.

Este sneaker masculino, produzido nas cores base branco, preto e azul marinho, destaca-se pelos pormenores e detalhes coloridos que permitem ao cliente escolher entre 11 versões diferentes. Do discreto ao arrojado, este adapta-se a qualquer estilo e ocasião.

Para mais informações sobre a marca, clique aqui.

MY GOJJI: peças intemporais para fazer desporto e ir para a praia

Partindo do pressuposto de que a roupa é uma extensão da identidade da mulher, a MY GOJJI nasceu com o propósito de fazer com todas as suas clientes se sintam confortáveis e ainda mais confiantes ao vestirem uma das suas criações.

Para além do activewear, onde poderá encontrar peças básicas para a prática desportiva, esta marca portuguesa oferece uma grande variedade de biquínis e fatos de banho feitos à mão. Tendo Bali como inspiração, as cores lisas e neutras são a grande aposta da coleção de verão da marca que usa nylon ECONYL 100% regenerado de redes de pesca e de outros resíduos no fabrico das suas peças de praia.

Devido à sua versatilidade, a sua coleção de swimwear facilmente se adapta a diferentes silhuetas e ocasiões.

Fique a conhecer a coleção aqui.

Wonther e TOKiMONSTA lançam coleção cápsula inspirada nos cogumelos

A artista e produtora norte-americana TOKiMONSTA associou-se à marca portuguesa Wonther para a criação de uma linha de joalharia que será lançada em três momentos diferentes.

Os cogumelos, conhecidos por serem um dos mais resilientes elementos da natureza e por sempre terem fascinado a artista norte-americana, serviram de inspiração para a criação de três joias amuletos que compõem esta parceria: o colar Resilience (97€), o brinco Healing (74€), e o anel Creativity (85€). A primeira foi lançada a 12 maio e as restantes chegarão ao mercado a 14 de junho e 14 julho.

As peças foram criadas em Portugal e têm o certificado do Responsible Jewelry Council.

Fique a saber mais sobre a marca aqui.