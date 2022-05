adidas Originals lança ténis inspirados nos chocolates M&M’s

Divertida e colorida. É assim que se pode descrever a nova parceria entre a adidas Originals e a Mars que, pela segunda vez, criaram uma coleção de ténis inpirada nos famosos M&M’s.

Para esta colaboração, a marca apostou no lançamento do modelo icónico Forum 84 Lo disponível nas seis cores características da marca de guloseimas: vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e castanho.

“Estamos muito orgulhosos da nossa parceria com a adidas e de ter criado esta segunda edição das sapatilhas adidas Originals Forum Lo 84 M&M’s, que apresenta seis cores novas e distintas para que os fãs possam escolher inspirando-se nos nossos queridos e mundialmente conhecidos personagens de M&M’s,” afirma Jane Hwang, Global Marketing Vice President, da Mars Wrigley em comunicado.

Cada modelo, à venda por 150 euros, vem embalado numa caixa amarela inspirada na famosa embalagem amarela da variedade de amendoim e inclui um par de meias com ilustrações dos respetivos personagens da M&M’s.

A coleção vai estar disponível a 10 de maio a nível mundial online e em lojas selecionadas.

Dolce&Gabbana e Persol criam linha de óculos

Neste verão, a Dolce&Gabbana e a Persol uniram forças para a criação de uma linha de óculos que, ao conjugar a parte estética e know-how de cada uma das marcas, mais parece um match made in heaven.

A armação D-frame da D&G, caracterizada pela armação frontal do modelo 649 da Persol, é a estrela desta coleção onde se destacam as transparencias, os detalhes no logótipo e as combinações cromáticas inspiradas nos códigos das duas marcas italianas.

Esta linha é composta por quatro modelos - dois graduados e dois de sol - e os preços fixam-se entre os 280 e os 330 euros.

Os óculos de sol estão disponíveis desde 9 de maio nos sites e lojas das marcas, enquanto a parceira completa poderá ser encontrada em óticas selecionadas a partir de 16 de maio.

Gerações Tod's junta-se à família Ferragni para projeto especial

Chiara Ferragni, juntamente com a mãe Marina e as irmãs Valentina e Francesca, foram escolhidas para serem as protagonistas da campanha Gerações Tod’s fotografada numa típica villa italiana no Lago Como. Tal como refere o comunicado, este projeto tem como objetivo celebrar os valores éticos e estéticos que tanto a marca como as diversas gerações de mulheres Ferragni prezam: o sentido de família e empatia.

Nesta campanha, Chiara e os restantes membros da família interagiram com objetos que transcendem a moda e a idade, como é o caso do loafer Gommino e a mala com detalhes Boston.

"O gommino é um dos ícones do estilo italiano, lembro-me dele desde a minha infância e gosto da ideia de que é um clássico intemporal a ser transmitido de geração em geração", disse Chiara Ferragni em comunicado sobre este calçado da marca italiana.

Descubra o mundo Tod's aqui.

Guess Originals e J Balvin lançam coleção de roupa

GUESS Originals x J Balvin Amor é uma coleção de moda inspirada no documentário “The Boy from Medellin” e que, tal como o próprio nome indica, tem como propósito espalhar mais amor.

"Temos colaborado há alguns anos. A química é ótima. Mais do que uma parceria de negócios, é uma amizade - é como trabalhar com família, com Nicolai e a GUESS. Esta nova colaboração é sobre paz e amor - é disso que precisamos agora", referiu o cantor latino, em comunicado sobre esta nova parceria que surge dois anos após a sua primeira colaboração e enfatiza a importância da saúde mental.

Com propostas para mulher, homem e criança, a linha de roupa é composta por 47 peças e destaca-se pelos seus prints gráficos, cores vibrantes e pastel, padrões tie-dye e pela mensagem “amor y paz”.

A coleção vai estar disponível online no site da marca.

Havaianas x Stradivarius: chinelos que cheiram a verão

Conscientes de que o verão é para ser aproveitado ao máximo, a Stradivarius e a Havaianas criaram uma coleção cápsula de chinelos.

Por este ser um tipo de calçado que pode ser usado em diversas ocasiões - momentos descontraídos, passeios relaxantes ao entardecer e encontros com amigos - a linha conta com dois modelos distintos (slim fit e com o logo do Brasil) e várias cores (rosa, roxo, amarelo, verde, preto, dourado e castanho).

Esta parceria contou ainda com a participação da artista Gigi Rosado que, para a ocasião, fez diversas ilustrações divertidas disponíveis no site da marca espanhola.

Descubra toda a coleção aqui.