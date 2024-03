Assim que Kim Kardashian chegou esta amanhã ao evento de apresentação da coleção outono/inverno 2024 da Balenciaga flashes de câmaras começaram a disparar e depressa imagens da empresária começaram a circular na internet.

Não demorou para que Kim começasse a dar que falar na internet, não tivesse o vestido que usava ainda a etiqueta.

créditos: JULIEN DE ROSA / AFP

Embora muitos dos que repararam no detalhe julgassem tratar-se de um esquecimento, a revista Vogue explica que se tratou de um truque de moda, "cortesia de Demna", diretor criativo da marca.

Durante o desfile deste domingo, peças da marca exibiam o seu valor numa etiqueta da Balenciaga. O visual de Kim Kardashian deu continuidade à apresentação na passerelle.

Para a Vogue, a razão da marca ter deixado de forma propositada as peças com as etiquetas pode ser um "comentário" sobre os preços exorbitantes da moda luxo ou mais uma abordagem atrevida e irónica de Demna Gvasalia.

No final, pode simplesmente dever-se ao facto do diretor ter gostado da aparência das etiquetas e estar consciente de que a decisão daria que falar.