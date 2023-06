Segunda-feira

Cuidar, hidratar e esfoliar são os três verbos chave na sua rotina de cuidados corporais antes de iniciar a exposição solar. A Weleda tem um kit de três produtos que vão ajudá-la a preparar a sua pele para o verão e conferir-lhe mais firmeza e um aspeto saudável.

Para nutrir a pele depois do inverno, o óleo de corpo regenerador de romã (PVPR*: 24,90€) é um bom aliado. As sementes deste fruto vermelho – famoso pelas propriedades antioxidantes - são a grande estrela deste produto uma vez que estimula a renovação celular ao mesmo tempo que confere mais suavidade à pele. Este deve ser aplicado após o banho na pele seca.

Se sente que tem a pele extremamente seca, gretada ou irritada e que está a precisar de um cuidado intensivo extra, o Skin Food Original (PVPR*: 10,85€ / 30ml) vai ajudar nesse sentido. Este creme reparador e calmantes pode ser usado diariamente tanto no corpo inteiro como no rosto e é indicado para todos os tipos de pele, incluindo as sensíveis.

O Esfoliante Corporal (PVPR*: 12,50€) promete eliminar as células mortas de uma vez e combater a aparência da celulite por todos graças às suas micro pérolas de cera. Enriquecido com bétula, este deve ser aplicado diretamente na pele em pequenos movimentos circulares. O resultado? Uma pele mais suave, lisa e hidratada.

Terça-feira

Sabia que o equilíbrio do microbioma – a barreira cutânea invisível composta por microorganismos que protege o nosso corpo - tem uma relação direta com a aparência da nossa pele? Tendo em conta as diferentes agressões externas que sofre durante os meses de verão - como as temperaturas elevadas e cloro das piscinas -, é natural que o microbioma fique em desequilíbrio.

O segredo para uma pele saudável, macia e bonita mesmo durante o verão pode passar por uma rotina facial repleta de ingredientes chave que vão auxiliar neste processo. A proposta da Galinée é composta por três passos que vão ajudar cuidar do seu rosto nesta época: a espuma de limpeza, o creme hidratante e o creme de contorno de olhos.

Todos estes produtos são enriquecidos com prebióticos e ácido láctico, que vão ajudar a promovem as boas bactérias da pele, ao mesmo tempo que conseguem limpar e proporcionar um efeito calmante e hidratante.

Quarta-feira

Autobronzeadores há muitos, mas já ouvir falar num autobronzeador para a cara com cheiro a chocolate? É o último lançamento da Freshly Cosmetics que promete conquistar os fãs deste alimento e todos aqueles que desejam um bronzeado natural e bonito sem ter que apanhar sol.

Um dos destaques deste lançamento é o seu formato: um sérum que se adapta a todos os tipos de pele e promete resultados após três dias de utilização. Este deve ser aplicado sempre sob a pele limpa e previamente esfoliado, sendo que o número de utilizações vai variar consoante o resultado desejado. Para um bronzeado gradual e subtil deve usar uma vez por dia, sendo que para um efeito mais rápido e intenso deve passar para as duas aplicações diárias.

Testado dermatologicamente, 100% vegan e com aroma frutado, este contém diversos ingredientes naturais que se destacam pelas suas propriedades antioxidantes e hidratantes.

O Chocolate Self-Tanning serum está à venda por 35,95€.

Quinta-feira

Para quem pinta o cabelo há muitos anos, tem perfeita consciência de que os fios capilares precisam de atenção adicional durante todo o ano e que no verão são necessários cuidados redobrados.

Para que o seu cabelo mantenha um aspeto saudável, brilhante e mantenha a sua cor praticamente intacta durante a época balnear é preciso proteger as suas madeixas das altas temperaturas, água do mar e cloro.

A gama Colour Retention da OGX®, desenvolvida especificamente para cabelos pintados e danificados, é a solução que precisa para proteger a cor das suas madeixas. O segredo está na sua tecnologia colour blond plex que vai proteger o cabelo dos raios UVA/UVB e dos agressores externos e prevenir danos futuros.

Sexta-feira

Verão é sinónimo de temperaturas elevadas, férias passadas à beira-mar e, claro, peças de roupa mais curtas. Se durante esta época de maior calor sente alguma insegurança em pôr as pernas de fora devido a alguma gordura localizada, a Concept+ pode ser a solução para um corpo mais tonificado.

O My Slim Fit (PVP: 49,95€) é composto por dois produtos anticeluliticos e redutores: o cellustop e o bodysculp. Graças à sua fórmula enriquecida com ativos liporedutores, estes vão ajudar a reduzir centímetros e a melhorar a famosa aparência de casca de laranja.

Recorde-se que este é um dos três coffrets compostos por produtos de cosmética que a marca tem disponíveis para preparar o corpo e a pele para o verão e que se dedicam a necessidades específicas. My Body Care vai atuar ao nível da hidratação da pele, o My Good Shape ajudar quem procura mais firmeza na zona do abdómen, coxas e decote e o My Sun Care para quem procura hidratação e proteção solar.

Os Coffrets Concept+ estão à venda até 31 de agosto em todas as clínicas BodyConcept e DepilConcept e online.

Sábado

Aproveite o fim de semana para relaxar e cuidar de si com uma massagem no Spa InterContinental by L’Occitane. Para além dos rituais de relaxamento, o hotel tem à sua disposição diferentes tratamentos personalizados para preparar a sua pele para os dias de calor que estão prestes a chegar.

Se procura um efeito drenante e mais direccionado para a zona das pernas tem duas opções: o Desintoxicante Amêndoa, que vai aumentar a circulação e promover a eliminação de toxinas e excesso de água, (60 ou 90 minutos, 95€ ou 135€ respetivamente) e o Pernas Leves com Óleos Essenciais, vai estimular a a circulação e aliviar a sensação de cansaço dos membros inferiores. (45 minutos, 75€).

Pode ainda optar por diferentes tipos de esfoliações com fins específicos. Se pretende nutrir a sua pele em profundidade tem a Esfoliação Nutritiva Karité (45 minutos, 69€), se o seu objetivo é ter uma pele mais macia pode optar pela Esfoliação Suavizante de Amêndoa (45 minutos, 69€).

Para fazer a sua marcação pode contactar o +351 210 291 100 ou através de email.

Domingo

Já pensou em incorporar na sua rotina de beleza uma escova de limpeza elétrica? A Equivalenza acaba de lançar uma escova facial que promete ser o seu novo aliado.

Com 10 intensidades de vibração diferentes, este acessório é um dois em um pois para além de limpar, também vai esfoliar a pele em profundidade e remover todas as impurezas proporcionando ainda a sensação de massagem.

Graças aos seus dois tipos de filamentos disponíveis, este pode ser usado por todos os tipos de pele e em qualquer zona do rosto.

A escova (PVP: 16,95€) está disponível nas lojas físicas da marca e online