Segunda-feira

A Garnier acaba de lançar aquele que parece ser o sucessor do sérum antimanchas enriquecido com Vitamina C: chama-se Vitamina C Fluído Antimanchas Anti-UV.

Enriquecido com Vitamina C, niacinamida e ácido hialurónico, este creme tem uma ação protetora contra os raios solares, mais especificamente os UVB e UVA, ao mesmo tempo que consegue corrigir as manchas escuras da pele e proporcionar mais luminosidade.

Esta novidade, que oferece um textura leve e não-oleosa, está disponível em dois acabamentos: glow, proporcionado um ligeiro brilho, e invisible, com um efeito invisível e sem resíduos.

O Fluído Antimanchas pode ser utilizado por todos os tipos de pele e ser incorporado em qualquer rotina de beleza, conferindo hidratação e suavidade.

O Vitamina C Fluído Antimanchas Anti-UV (PVPR: 15,99€) da Garnier está à venda em hiper e supermercados.

Terça-feira

O Institut Esthederm acaba de adicionar um novo produto à sua gama de cuidados de limpeza: o Osmoclean óleo desmaquilhante micelar.

De acordo com a marca, este é “um produto de higiene baseado nos princípios da Ecobiologia, recorrendo a ingredientes naturalmente presentes na pele, que reforçam a função barreira e respeitam o seu ecossistema durante a limpeza.”

A junção de aminoácidos, diferentes óleos e água micelar vão atuar a três níveis, prevenindo a desidratação, protegendo a barreira cutânea da pele e preservando a juventude celular.

Graças à sua tecnologia micelar dupla, este produto oferece uma textura em óleo que, após a aplicação, se transforma em leite permitindo uma limpeza em profundidade do rosto, olhos e lábios sem agredir a pele.

O Osmoclean óleo desmaquilhante micelar do Institut Esthederm (PVP: 35,95 €) está disponível em farmácias, parafarmácias e online.

Quarta-feira

A Filorga, especialista em cuidados cosméticos revolucionários, lançou o Time-Filler Shot 5XP que pretende ser um dos seus maiores aliados no combate às rugas.

As injeções de toxina botulínica foram o ponto de partida para a criação deste produto que promete os mesmos resultados da medicina estética, mas sem a necessidade de uma intervenção invasiva com recurso a agulhas.

Este sérum-gel de cor branca é composto por uma fórmula exclusiva que junta um complexo neuropeptídico, polissacáridos naturais e um extrato marinho fermentado tonificante.

A ponta metálica zamak – semelhante a uma seringa - permite uma aplicação precisa do produto nas zonas mais críticas do rosto. Este promete atenuar, alisar e corrigir diferentes tipos de rugas de expressão no espaço de sete dias.

O Time-Filler Shot 5XP da Filorga (PVP: 62,50€) já está disponível em farmácias e parafarmácias.

Quinta-feira

Consciente de que todas as mulheres merecem uma pele uniforme, suave e bonita, a Eucerin apostou na criação do Anti-Pigment que pretende auxiliar na resolução de problemas cutâneos.

Este creme vai atuar ao nível da hiperpigmentação e ajudar no tratamento e redução das manchas escuras que podem aparecer com a idade em zonas muito específicas do corpo.

Para além de ácido hialurónico e lático, este cuidado corporal é composto por “Thiamidol, ingrediente patenteado Eucerin, que atua na redução de manchas escuras, evita o seu reaparecimento e melhora a luminosidade da pele”, avança a marca em comunicado.

O Eucerin Anti-Pigment Creme de Corpo Zonas Específicas (PVPR: 28,90€) já está à venda em farmácias e parafarmácias.

Sexta-feira

The Ritual of Yozakura é a grande novidade da Rituals a chegar às lojas. Inspirada na gama The Ritual of Sakura, esta linha é composta por diferentes itens que facilmente podem ser incorporados na sua rotina diária e pretendem cuidar da mente, corpo e alma.

“Esta coleção é inspirada na tradição Yozakura, uma tradição ancestral japonesa de observar as flores de cerejeira durante a noite. Serve como um poderoso lembrete de que a vida, tal como as delicadas pétalas da Sakura, é maravilhosa e fugaz, e que devemos aproveitar cada momento ao máximo”, pode ler-se no comunicado.

Esta box é composta por 10 produtos que conjuga alguns dos bestsellers do Ritual of Sakura e as novidades da gama The Ritual of Yozakura que oferecem um aroma floral que alia a cereja Yoshino e extrato de arroz preto.

Um dos destaques desta gama vai para o shimmering body oil: um óleo de corpo, infundido com partículas brilhantes, que vai proporcionar luminosidade e hidratação à pele.

A edição limitada The Ritual of Yozakura já está à venda nas lojas físicas e online.

Sábado

créditos: YSL Beauty divulgação

Se é volume que procura, então não precisa de procurar mais. A YSL Beauty acaba de lançar um novo rímel que pretende dar uma nova vida ao seu olhar.

De acordo com a marca, A Lash Clash Waterprof consegue proporcionar “até +200% volume” numa única passagem que pode ser ampliado com mais camadas. O segredo parece estar na escova, descrita como a maior da marca, composta por 260 fibras ergonómicas e quatro ranhuras.

Outra novidade vai para a sua fórmula sem perfume e que contém dois ingredientes que vão cuidar das pestanas. “Lash Clash Waterproof é infundida com Extrato de Iris Florentina, um ingrediente que reforça a estrutura do cabelo, para umas pestanas macias, flexíveis e saudáveis, proveniente do programa YSL Beauty Ourika Community Gardens em Marrocos. Pela primeira vez na história de Lash Clash, a nova fórmula à prova de água também contém Glucosídeo de Cártamo, um agente condicionador do cabelo”, explica a marca em comunicado.

Tal como o próprio nome indica, esta é uma máscara de pestanas à prova de água e com uma grande durabilidade, resistindo até 48 horas praticamente intacta. Para além disso, ainda proporciona um acabamento “preto overnoir couture pioneiro” para uma cor intensa e pigmentada.

A máscara de pestanas Lash Clash Waterprof da YSL está à venda por 42,90€.

Domingo

Método Caracóis é o nome a fixar se tem cabelo ondulado e encaracolado. Esta nova gama 100% vegan foi criada pela Garnier Fructis com o intuito de simplificar a rotina capilar de todas as mulheres que têm caracóis.

Pré-champô, champô, máscara e sérum spray são os quatro produtos – produzidos sem sulfatos, silicones ou álcool - que compõem esta novidade que já está disponível em Portugal.

“Estes produtos são formulados com ácidos gordos de manteiga de karité e um complexo hidratante com ácido hialurónico, proporcionando hidratação e definição non-stop aos caracóis”, explica a marca.

Graças à sua ação suavizante e nutritiva, é possível obter caracóis brilhantes, definidos e sem frizz.

A gama Fructis Método Caracóis da Garnier já está à venda em hiper e supermercados.