A Semana de Moda de Seul primavera/verão 2022 apresentará desfiles de moda digitais a partir de hoje, 7 de outubro, e até 15 de outubro.

Através de 37 filmes de moda digital, a Seoul Fashion Week vai chamar a atenção não apenas captando o passado, o presente e o futuro da herança cultural de Seul, mas também apresentando designs que contenham o valor do meio ambiente e da coexistência, como upcycles e moda vegana.

Os filmes digitais da passarela Seoul Fashion Week, 100% pré-produzidos, serão transmitidos online através do site da Seoul Fashion Week, canais oficiais do YouTube (www.seoulfashionweek.org), Naver TV, VLIVE, e TikTok, proporcionando entretenimento para o público nacional e internacional. Vídeos de bastidores também irão estar disponíveis online, nomeadamente no TikTok.

Com uma cooperação ativa da Administração do Património Cultural, e pela primeira vez, os cinco principais palácios de Seul serão o palco da Fashion Week. Também serão apresentados designs de moda que contenham os valores de 'natureza', 'meio ambiente' e 'coexistência', que são tópicos globais.

A 7 de outubro, o Gyeongbokgung Palace, o principal palácio real de Seul, começará com o desfile de moda da NOHANT e, a 15 de outubro, terminará com um filme de moda da Vegan Tiger, a primeira marca de moda vegana da Coreia.

Além disso, também estarão em destaque o Deoksugung Palace, que está em harmonia com a tradição e os tempos modernos, Changdeokgung Palace, que se destaca pela beleza do outono, Unhyeongung Palace, bem como a passarela digital filmada na antiga fábrica Daesun Flour Mill e nos estúdios.

Durante a Semana de Moda de Seul, apresentações de artistas em locais do Património Mundial também serão pré-produzidas e transmitidas.

Começando com a apresentação de abertura do artista de hip-hop DPR LIVE com o cenário do belo céu noturno do Palácio de Gyeonghuigung (7 de outubro) e a performance do popular cantor e compositor Heize (11 de outubro), Lee Hee-moon e a banda OBSG irão apresentar-se no encerramento (15 de outubro), no palco da Deoksugung Stone Exhibition.