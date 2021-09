Esta quinta-feira, 9 de setembro, o nova-iorquino LaQuan Smith, nascido em Queens, receberá as chaves do edifício mais famoso do mundo - nomeado "o local mais dramático da NYFW" pela VOGUE - para mostrar a sua coleção primavera/verão 2022 a um grupo exclusivo de convidados, com as modelos a desfilar no primeiro desfile de moda realizado no centro do horizonte de Nova Iorque.

LaQuan Smith créditos: Sean Gomes

"Nasci e fui criado em Nova Iorque e poder mostrar a minha coleção primavera/verão 2022 no ícone desta cidade parece um momento de círculo completo para mim. O Empire State Building comemora o seu 90º aniversário este ano, e serei o primeiro estilista a apresentar um desfile lá. O momento parecia ser certo para comemorar não apenas o seu 90º aniversário, mas também um renascimento da moda e dos desfiles ao vivo na cidade de Nova Iorque", disse o designer, LaQuan Smit.

Um nome notável na moda de luxo, os designs de roupas femininas de LaQuan Smith são elogiados por celebridades como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e as Kardashians, que frequentam os seus desfiles regularmente.

Um espetáculo como este nunca aconteceu na história do Empire State Building.