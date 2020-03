Maria Gambina apresentou a coleção Searching for the perfect MG. Esta, intensifica o lado feminino de Princesas Urbanas, tão característico da marca, assim como o lado mais gráfico, descontraído e confortável das peças masculinas. A designer apostou nos denims e materiais com acabamentos inovadores, sustentáveis e reciclados, que nesta coleção se conjugam com malhas tricot numa atitude sofisticada, de silhueta longa, com detalhes inesperados e uma inquietude contemporânea. Nesta coleção, o bomber jacket, o trucker, o duffle coat e o trench coat reinterpretam-se e desconstroem-se e os detalhes que são normalmente utilizados nos interiores das peças ganham agora destaque. A palete de cores varia entre o preto, o azul marinho, o camel, com apontamentos de branco, laranja e azul royal. Esta é uma coleção que reforça a identidade da marca; gráfica, divertida, urbana e criativa.

Veja as propostas da designer para o próximo outono/inverno 20/21: