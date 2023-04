São 11 os produtos distinguidos no Top Beleza 2023

Os consumidores concederam este ano o reconhecimento Top Beleza 2023 aos produtos do Aldi, Avani, Catarina Barbosa Skincare, Inês Franco e à MyLabel.

Gama Indian Hair Vitaminada e Fresh Gel Acne Radiance (Avani), Creme Antirrugas The One para Pescoço e Decote, Creme Rosto Energy, Creme Rosto Happy Nature (MyLabel), Esfoliante de Duche LACURA®, Gel Creme Anticelulite LACURA®, Soft Lotion Age Vital LACURA®, Loção em Creme com Óleos Age Vital LACURA® (Aldi), Maria sérum Facial Hidratante (Catarina Barbosa Skincare) e Easy Crease & Smokey Eyeliner (Inês Franco) são os 11 produtos premiados Top Beleza em Portugal. Estes prémios baseiam-se no reconhecimento e confiança do consumidor, sendo os testes realizados completamente às cegas pelo próprio consumidor, num contexto real de utilização – home test –, para avaliar a verdadeira qualidade do produto e o nível de satisfação gerado.

créditos: Divulgação

Eficácia, textura, perfume e satisfação geral foram os critérios de avaliação dos produtos, nas categorias: profissional, venda direta e grande consumo sendo o processo controlado por um laboratório de análise sensorial. O Aldi destaca-se com a sua marca própria de beleza LACURA® premiada com quatro dos seus produtos e a MyLabel, marca própria de beleza do Continente, recebe a distinção com três dos seus produtos. O selo Top Inovação ganhou também relevância nesta edição, demonstrando a preocupação que cada vez mais as marcas têm em seguir as tendências de consumo, bem como em apostar na melhoria das suas fórmulas e packaging dos seus produtos.

Segundo um estudo realizado recentemente pela Qualiteste, junto de uma amostra de 120 consumidores, 97% considerou o selo Top Beleza o mais adequado a produtos de beleza, quando comparado com mais seis selos presentes no mercado nacional. Foi considerado também por 83% dos consumidores o selo que mais chama a atenção e o que mais incentiva os consumidores à compra pela confiança que transmite, para 80% dos avaliadores.

“O selo Top Beleza tem como propósito identificar produtos que satisfazem o consumidor e através deste símbolo ajudá-lo a fazer escolhas mais eficazes. Estamos muito satisfeitos por oferecer esta distinção única no setor da beleza e felicito todas as marcas premiadas”, comenta Jordi Bové Solana Diretor Geral Global Quality Ibéria, empresa que representa o Prémio em Portugal.

Os vencedores do prémio Top Beleza vão beneficiar automaticamente do uso do selo durante 12 meses, distinguindo os seus produtos da concorrência.