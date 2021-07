A linha de sandálias chunky da BUFFALO para a estação mais quente do ano continua a surpreender e a desafiar com os seus modelos repletos de atitude, conforto e respeito pelo empoderamento feminino.

Conheça as propostas da marca para o verão:

O mote Bolder Than Ever da coleção primavera-verão está igualmente presente nesta linha que se mantém fiel às inconfundíveis silhuetas da marca alemã, apresentando sandálias com um look mais robusto, mas ao mesmo tempo leve e que marcam a diferença para um verão que se quer irreverente e cheio de momentos inesquecíveis.

Os modelos ASPHA SLD, ASPHA STR e RICA são alguns dos modelos ideais para acrescentar mais uns centímetros aos melhores looks de verão, tornando-os únicos e cheios e estilo.

A marca Buffalo foi criada em 1979, e lançou os seus primeiros ténis na década de 80. Em 1995 os primeiros ténis plataforma da Buffalo Classics (aka “sola 14”) integraram o look assinatura das Spice Girls, com o seu estilo inconfundível.

Os mais audaciosos abraçaram a marca, em especial as tribos de grupos mais underground como os góticos e os “ravers”. O modelo Buffalo “Hightower” esteve exposto no Museu Metropolitan de Nova Iorque.

Os novos Classics foram relançados desde Novembro de 2017 e várias colaborações com marcas e designers de renome como Junya Watanabe, Patrick Mohr, ou Opening Ceremony, trouxeram os Buffalo London até às passerelles.