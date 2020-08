Saint Laurent e Havaianas juntaram-se para trazer um modelo intemporal e sempre na moda.

O padrão leopardo com tiras pretas vai bem com todos os outfits de verão e pode ser usado com um vestido numa saída após a praia.

Este modelo especial de chinelos brasileiros transformou-se num padrão intemporal disponível exclusivamente na Saint Laurent Rive Droite e em saintlaurentrivedroite.com.