Para além de todos os benefícios aliados à modalidade, não só físicos como mentais, o melhor do running é a facilidade de o praticar: basta ir para a rua, ter roupa de desporto e motivação.

É sabido que esta modalidade tem conquistado cada vez mais adeptos e por isso a JD não pode ficar indiferente a sugerir alguns modelos para quem pretende estrear-se nas corridas, sugerindo também uma escolha mais cuidada do tipo de calçado em casos de prática muito regular e de acordo com as especificidades de cada adepto.

Para todos os que querem iniciar-se nesta modalidade com o máximo estilo e comodidade, a JD apresenta uma seleção de modelos de ténis para esta prática, disponíveis em todas as lojas.

Conheça a melhor seleção de calçado

Nike Pegasus

Nike Pegasus créditos: JD Sports

Para homem e para mulher, combinam desempenho com estilo, destacando-se pelo seu desenho dinâmico de várias cores.

Os runners recomendam estas sapatilhas sobretudo pelo seu amortecimento, com a entressola equipada com uma tecnologia avançada “Zoom Air”que absorve o impacto de uma forma excelente.

Uma coleção exclusiva que não pára de crescer, com modelos novos todos os anos, para que possas aproveitar ao máximo o teu potencial enquanto treinas ou corres.

Adidas UltraBoost

Adidas UltraBoost créditos: JD Sports

Uma opção arrojada para quem não está para brincadeiras e leva este desporto à séria. Quando as Ultra Boost foram lançadas pela primeira vez em janeiro de 2015, a adidas fez questão de mostrar qual era a sua opinião sobre este novo modelo, ao chamar-lhe “O Melhor Sapato de Corrida de Sempre”.

Desenhadas com a ajuda do sistema “ARAMIS”, que também é utilizado pela NASA, Boeing e Audi, as Ultra Boost foram feitas para complementar o movimento de um corredor.

Com a parte superior em têxtil e uma cage em sintético, as sapatilhas oferecem um suporte amplo com um look de destaque que atrai os amantes de sapatilhas, para um uso mais casual.

Adidas Falcon

Adidas Falcon créditos: JD Sports

Para quem está ainda a ganhar o gosto pela corrida, uma opção simples a um preço acessível, são umas sapatilhas cheias de atitude e vibe retro.

A sua silhueta afirma-se graças à Falcondorf dos anos 90, aos detalhes de cor em blocos e à tecnologia “Torsion” para que sejam super confortáveis.

New Balance Fresh Foam 1080v11

New Balance Fresh Foam 1080v11 créditos: JD Sports

Ideias para percorrer quilómetros, são uma ótima opção de running exclusivamente para Eles. Com um design moderno, que não deixam ninguém indiferente, são super leves devido aos seus materiais.

A parte superior tem um tecido sintético respirável e é suportada por uma entressola Fresh Foam que se adapta ao pé. No interior encontrará a palmilha OrthoLite para se sentir ainda mais confortável.

Se está à procura de sapatilhas de running diferentes ou quer experimentar outra marca, acredite que vale a pena dar uma olhada neste modelo da marca americana.

Nike Downshifter 11

Nike Downshifter 11 créditos: JD Sports

Ideias para correr sem limites, as Nike Downshitter 11 para além de não apertarem no pé, têm boa flexibilidade. Tanto pelo tecido da parte superior como pelos detalhes na sola, permitem uma enorme liberdade de movimento.

As curvas no design da entressola e a forma do calcanhar reforçam a estabilidade, amortecimento e o ímpeto para que não haja desculpas para o início desta atividade.