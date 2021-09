O GALLERIA, espaço único e pioneiro do NorteShopping, que reúne lojas exclusivas e premium, vai alargar a oferta de marcas de prestígio com a chegada da Loja das Meias. Será o primeiro espaço da reconhecida marca no Norte do país e a segunda abertura num centro comercial.

A inauguração da Loja das Meias no NorteShopping, que está prevista para janeiro de 2022, representa a única abertura da marca desde 2016. Com mais de 360 metros quadrados de área, a Loja das Meias do GALLERIA vai destacar-se por ser um espaço inovador com uma oferta muito abrangente.

A Loja das Meias é uma loja multimarca com nomes de referência da indústria de luxo, entre eles Marc Jacobs, Stella Forest, Self-Portrait, Alice e Olívia, Elisabeth Franchi, Dorothe Schumacher, Kenzo, Paul Smith, See by Chloe, Michael Kors, Maliparmi, Coach, Rebecca Minkoff, Missoni, Nº21, Premiata, Emanuelle Vee, Castaner, Chiara Ferragni, Jiljil, Scervino, Ulla Johnson e outras.

Atualmente, o GALLERIA dispõe de 19 lojas, como Boss, Weekend Max Mara, Adolfo Domínguez, Twinset, Maje, Sandro, Claudie Pierlot, Roberto Verino, Elements, Maybach, Tommy Hilfiger, Gant, Barbour, Furla, entre outras.