"Nesta antologia, através de uma abordagem contemporânea, Ricardo Andrez trabalhou ideias maximalistas e hiperbólicas, inspiradas na diet culture e na dicotomia entre sofisticação e sensacionalismo", explica a direção da ModaLisboa.

"More is more", resume o certame. Com a aposta em cores vibrantes e em acessórios arrojados, Ricardo Andrez apresentou um rol de criações com personalidade e qye, certamente, não vão querer ficar no armário.

Ricardo Andrez, formado em Design de Moda pela Cooperativa Árvore e pelo Citex Porto (atual Modatex), explora imagens e produtos, tendo como mote: Pensar em Moda é pensar o corpo. Com o vestuário masculino como objeto de investigação, Ricardo Andrez lançou a sua marca em 2006, reinterpretando, desde então, o sportswear e o streetwear.

ModaLisboa até domingo

A ModaLisboa voltou ao Pátio da Galé entre sexta-feira e domingo, para a apresentação de coleções de marcas e ‘designers’ nacionais. Na quinta-feira foi dia de debates e a inauguração de uma exposição nas Carpintarias de São Lázaro.

A 61.ª edição marca o regresso da iniciativa ao centro da cidade, mais especificamente ao Pátio da Galé, no Terreiro do Paço.

“De vez em quando temos que regressar àquilo que é a nossa base”, referiu a presidente da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, em declarações à Lusa, aludindo também ao tema escolhido – “À la carte” – que remete para “a mesa, uma refeição que une as pessoas, a reunião de todos, com um lado de prazer e de bem-estar”.

O calendário desta edição inclui apresentações de coleções de Sangue Novo, Arndes, Buzina, Carlos Gil, DuarteHajime, Filipe Cerejo, Gonçalo Peixoto, Kolovrat, Luís Buchinho, Luís Carvalho, Niuka Oliveira, Nuno Baltazar, Olga Noronha, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma.