O creme renovador Retinol + HPR é uma das grandes novidades da temporada que acaba de chegar ao mercado português pela mão da Elizabeth Arden e ambiciona revolucionar o universo do retinol. Este cuidado diário de rosto, fruto de vários anos de investigação, promete transformar a pele desde o seu interior e oferecer mais firmeza, luminosidade e suavidade no espaço de poucas semanas. Assim a marca norte-americana apoiou-se no retinol, conhecido por ser o ingrediente anti-idade mais eficaz para tratar as rugas de expressão e atuar os sinais de envelhecimento da pele, para a sua última criação cosmética.

Mas o que é o retinol? “Quando falamos de retinol estamos a falar da fórmula pura da vitamina A”, explica Tatiana Recuero, training manager da marca, a propósito deste nutriente cujos benefícios podem ser obtidos tanto através da ingestão de produtos alimentícios como dos produtos de beleza que colocamos na nossa pele. Mas sem tudo é o que parece, pois “há fórmulas com retinol e estas, nem sempre, contêm retinol, mas outros derivados e outras formas de vitamina A.”

De forma a trazer os benefícios do retinol (conhecido por ser menos potente e atuar de forma mais suave na pele) e do ácido retinoico (utilizado apenas com prescrição médica, mas com uma ação mais intensa e alguns efeitos secundários associados, como irritação ou escamação da pele) para este novo cuidado de beleza, a Elizabeth Arden concentrou os seus esforços na criação de uma fórmula diferenciadora e inovadora.

E assim nasceu o Retinol + HPR que, tal como o próprio nome indica, combina dois componentes chave no antienvelhecimento: 2% de retinol e o Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), uma molécula que se apresenta como uma alternativa sintética ao ácido retinóico e que oferece mais suavidade, mas sem perder a sua eficácia, desta forma, este cuidado de rosto consegue proporcionar uma ação mais rápida, eficaz e duradoura na pele. “O objetivo era conseguir uma fórmula com [tecnologia] retinol de alta eficácia evitando os efeitos não desejados associados ao retinol e conseguimos isso combinando estes dois retinóides”, elucida sobre este produto cujo lançamento coincide com a reintrodução dos produtos da marca norte-americana no mercado português.

Questionada sobre os efeitos deste produto, que também inclui péptidos reafirmantes, fitoceramidas e ácido hialurónico na sua formulação, Tatiana Recuerdo refere que este é capaz de realizar “uma transformação profunda da pele”, atenuando a aparência dos poros, da textura e tom da tez ao mesmo que confere hidratação e suaviza a aparência de rugas e linhas de expressão em apenas uma semana.

Outro dos pontos diferenciadores deste creme de textura water cream é o facto de poder ser aplicado de manhã e à noite na zona do rosto, pescoço e decote. O seu doseador airless permite ainda que não exista desperdício de produto e seja possível retirar apenas a quantidade indicada para uso diário. Para além de oferecer um efeito refrescante, pode ser utilizado de forma isolada ou incorporado numa rotina de beleza pré-estabelecida e utilizado por todos os tipos de pele.

O creme renovador Retinol + HPR da Elizabeth Arden (PVP: 111€) está à venda no El Corte Inglés e perfumarias selecionadas.