A Swatch presta homenagem ao estilo colorido, marca muito própria, de Sua Majestade, a Rainha Isabel II, com o relógio How Majestic.

A 6 de fevereiro assinalou-se o Jubileu de Platina do reinado de Isabel II, a primeira soberana britânica a atingir 70 anos ao serviço do Reino Unido e dos países da Commonwealth.

Com sete décadas de um serviço extraordinário, um amor inabalável por animais – mais notavelmente por cães de raça corgi e cavalos –, uma coleção de palácios enormes e de uma capacidade de mudar e de se adaptar da melhor forma às diferentes épocas, Sua Majestade, a Rainha Isabel II, é um ícone global da cultura pop e também um ícone de moda.

O seu guarda-roupa é definido por peças básicas fundamentais que têm sido uma constante ao longo do seu reinado: bolsas e sapatos pretos e as suas adoradas pregadeiras de herança familiar que a acompanharam em inúmeras caminhadas reais, casamentos, visitas de estado e audiências com os mais altos dignitários do mundo.

No entanto, é o seu amor pela cor e uma coleção de afirmativos chapéus que a evidenciam como uma das personalidades mais reconhecidas por todo o mundo, sempre em destaque em qualquer multidão.

Sua Majestade é conhecida por combinar a cor das suas roupas para corresponder na perfeição a cada ocasião. Um verde profundo para um passeio no campo, um amarelo brilhante a marcar um evento alegre, cores outonais da cabeça aos pés para passear os seus leais corgis no parque e assim por diante.

A Swatch assinala o marco do Jubileu de Platina com o relógio How Majestic, com um toque colorido e divertido bem típico da marca relojoeira Suíça.

How Majestic é uma das mais revigorantes homenagens ao estilo e à presença de Sua Majestade. A peça central deste relógio é a roda do calendário que muda diariamente a cor do traje da Rainha. Alguns dias o seu vestuário ficará mais laranja, outros mais rosa, depois roxo, azul, etc..

Sua Majestade, com o seu chapéu, pregadeira e bolsa, é retratada ao lado de um dos seus fiéis corgis no mostrador branco. A assegurar um toque ‘régio’ surge a coroa dourada estampada por cima do logotipo da Swatch e 70 pontos dourados estampados para marcar o reinado de 70 anos da Rainha.

A caixa e a bracelete em branco mate apresentam um efeito metálico, proporcionando um brilho ‘real’ à bracelete.

Na embalagem especial, sob a proteção de um dos mais leais e emblemáticos guardas da Rainha, surge uma nova e exclusiva surpresa – uma cintilante coroa de papel prateada.

O relógio How Majestic está já disponível nas lojas Swatch e na loja online da marca (95 euros).