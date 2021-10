A clínica Onodera Estética de Braga, a primeira representante em Portugal da maior rede brasileira de clínicas estéticas, juntou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro para a causa do Outubro Rosa com a iniciativa “Massagem Solidária Outubro Rosa”.

Até 31 de outubro, 100% do valor arrecadado com a Massagem Solidária Outubro Rosa, no valor de 25 €, será doado integralmente à Liga Portuguesa para o combate e prevenção do cancro da mama.

Esta iniciativa da marca vem no seguimento de 40 anos de história de preocupação com o bem-estar das mulheres, não só a nível da estética, mas também da sua saúde, autoestima e bem-estar psicológico.

As marcações da Massagem Solidária Outubro Rosa podem ser feitas através do website da clínica na página ou por telefone/WhatsApp através do número 926292300.

A clínica Onodera em Braga é a primeira clínica internacional do grupo brasileiro

A Onodera Estética é uma rede de clínicas de estética com uma variedade de tratamentos a pensar na confiança, felicidade e autoestima das mulheres.

Onodera Estética

Contando com mais de 50 clínicas no Brasil e 40 anos a liderar o exigente mercado brasileiro de estética, a Onodera chegou em 2019 a Portugal com a primeira clínica estética em Braga, cuja abertura era inicialmente prevista para março de 2020, mas foi adiada para abril de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

Atualmente, para além da clínica estética em Braga, a Onodera está em expansão em Portugal através de franchising, prevendo escalar rapidamente o número de clínicas por todo o país.