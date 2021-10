Uma coleção de mulheres para mulheres. É assim que a Liliana Filipa Design descreve a sua nova linha de calçado.

Intitulada "I Feel", esta coleção é composta por diferentes modelos que vão desde as botas militares aos ténis e que se adaptam a diferentes gostos e estilos. As propostas da marca para o próximo outono/inverno 2022 "reúnem diversas tendências desta estação, nomeadamente os materiais metalizados, as correntes e as cores pastel", refere em comunicado a marca que nasceu pelas mãos da influencer e empresária Liliana Filipa em 2018.

Aos diversos modelos desta temporada foram atribuídas "características que identificamos estar presentes numa mulher empoderada, com atitude, arrojada e moderna, enaltecendo todas as qualidades e valorizando a sua força feminina. O propósito da coleção é que cada mulher se identifique não só com o design, como com o significado que cada modelo transmite", adianta.

Para além do calçado, ao longo dos anos a marca Liliana Filipa Design tem vindo a crescer, apostando também na criação de diversas coleções cápsula de vestuário, acessórios e beleza, sendo que todos os seus produtos são produzidos em Portugal e com foco na sustentabilidade. A marca conta ainda com um showroom em Oeiras onde é possível experimentar qualquer artigo.

A coleção "I Feel" já disponível online e os preços variam entre os 84,90 e os 110 euros.

Para mais informação clique aqui.