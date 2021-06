A Depop, plataforma online especializada na venda de produtos vintage, anunciou uma colaboração com vista a celebrar o legado da Benetton como empresa disruptiva. Promovendo a longevidade do arquivo da marca italiana e as vantagens de comprar peças de segunda mão, os vendedores da Depop dos EUA e Reino Unido foram os curadores de uma coleção de peças vintage e raras da Benetton.

"Com esta parceria, não só estamos a envolver a nossa comunidade de vendedores no sentido de ajudarem a prolongar a vida de algumas das peças mais cobiçadas da Benetton, como estamos a trabalhar também conjuntamente com esta marca com vista a reforçar a representatividade e afirmação da criatividade, algo que ambas as marcas tudo fazem para apoiar", afirmou Steve Dool, Diretor Global de Parceiras de Marcas, em comunicado.

A campanha Benetton x Depop pega no legado da marca e destina-se a todos aqueles que procuram uma maior afirmação e rejeitam as normas, disponibilizando uma plataforma criativa onde os membros da comunidade Depop podem fazer-se ouvir e partilhar os seus pontos de vista sobre determinadas questões sociais, tão importantes para si nos dias que correm.

A campanha conta com a @YouthClubStore, comprometida em promover o consumo mais consciente da moda, a @ArchiveSix, que fala das suas aptidões como empresária empenhada na validação de conceitos (POC), o bailarino @Ayo, que nos fala da importância do amor próprio e de nos aceitarmos a nós mesmos e ainda @Hadiyahh, uma apaixonada pela representação de corpos femininos reais nos media.

"Graças ao modelo de venda de peças em segunda mão da Depop - elemento fundamental para uma moda sustentável - a Benetton entra assim neste circuito também de forma contemporânea e original. As nossas peças vintage que fizeram história voltarão a ganhar vida através da Depop, que partilha connosco a mesma linguagem criativa e valores de diversidade, inclusão e sustentabilidade”, afirma Massimo Renon, CEO do grupo italiano em comunicado, sobre esta parceria.

No Reino Unido, a coleção de 60 peças centra-se nos arquivos das décadas de 1980 e 1990, nomeadamente peças para homem, mulher e acessórios, revelando assim o DNA eclético da marca Benetton e o seu compromisso para com a cor. Aqui vai poder encontrar peças vintage fáceis de usar e estilizar, agora como dantes - camisas raras de Rugby e sweatshirts icónicas em colorblock, blusões de ganga, camisolas Argyle e calções de linho. A coleção no Reino Unido foi escolhida por alguns dos maiores vendedores como @HMSVintage, @AreaEighteen, @Thrifty_Towel, @happydais e @campervanvintage, especializados em roupas vintage e de segunda mão.

Nos EUA, todos os produtos raros do arquivo da Benetton apresentados na coleção e na campanha foram adquiridos por 15 vendedores da Depop nos EUA, tais como @nostalgic_threadz, @throwbacksvintage, @thegrungedoll, @mineclothingshop e @heynicholevintage.

A coleção está disponível desde 31 de maio na aplicação da Depop.