A Pull&Bear, a marca de moda jovem do grupo Inditex, lança uma coleção inspirada na final da aclamada série de ficção da Netflix. Os fãs de La Casa de Papel poderão desfrutar de peças de roupa exclusivas inspiradas no universo criado pelo bando mais famoso do panorama audiovisual.

A coleção, para rapaz e rapariga, inclui uma seleção de t-shirts e sweatshirts tipo hoodie, em que se destacam os pictures prints com frames já emblemáticos da série.

Bella Ciao e Team Heist são alguns dos claims que cobrem a seleção de peças de roupa preparada pela Pull&Bear para celebrar este esperado final.

Como não podia deixar de ser, a paleta de cores parte do tão reconhecível vermelho, passando por tons de branco, cinzento e preto.