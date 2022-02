O Projeto Serra, marca de outwear inspirada nas tradições e costumes das serras e montanhas portuguesas, vai estreia-se fora de Portugal. A primeira paragem é na London Fashion Week, entre 17 e 22 de fevereiro, ao abrigo do programa Local Goes Global, dinamizado pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários.

Local Goes Global pretende levar a palcos internacionais projetos na área da moda com maior expressão digital, estimulando a expansão comercial e internacional destes negócios. A programação do projeto visa criar momentos de partilha e criação de contactos entre as marcas, potenciais clientes e outros criadores.

A primeira ocasião de networking está marcada para o primeiro dia da iniciativa, 17 de fevereiro, onde além de convidados decisores no setor, espera-se a presença de jornalistas e relações públicas do Reino Unido, entre outros mercados-chave para exportação nacional.

Em Regent Street, a poucos passos de Soho e de Piccadilly, numa das áreas nobres de Londres, estarão os fundadores do Projeto Serra, Tiago Pinto, João Duarte e Ricardo Amaral, os três primos que viram na Natureza o maior elo de ligação e no amor e respeito pelo ambiente o maior incentivo para a criação de uma marca inspirada e orientada pelas serras que os viram crescer – Soajo, Freita, Estrela e Pico.

Tiago Pinto, João Duarte e Ricardo Amaral, fundadores do Projeto Serra créditos: Projeto Serra

Para os mentores do projeto “embarcar com a comitiva da Local Goes Global é uma oportunidade única para a missão que queremos levar não apenas aos portugueses, mas também a todo o mundo. Além da visibilidade e possibilidade de solidificar o projeto e negócio, este pode ser um momento determinante para promover as técnicas e tradições das nossas gentes e territórios – o verdadeiro “Made in Portugal”. Por outro lado, queremos mostrar, através das nossas peças, a riqueza cultural e paisagística das nossas serras e montanhas, assim como o seu potencial para o turismo de natureza”, refere Tiago Pinto sobre a presença do Projeto Serra, em Londres.

Conheça aqui os produtos do Projeto Serra:

A pop up store Local Goes Global insere-se no Projeto Next Step da ANJE, cujo objetivo é o de apoiar a internacionalização da atividade empresarial, promovendo a exportação de bens e serviços transacionáveis, através da participação em eventos de dimensão global em mercados prioritários e não tradicionais criteriosamente identificados.