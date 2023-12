Diana Spencer é sinónimo de elegância, simplicidade e bom gosto continuando a ser, mesmo passados 26 anos da sua morte, um ícone de estilo e beleza. A Lush, famosa pelos seus produtos de corpo e rosto feitos com ingredientes naturais, inspirou-se na eterna Princesa do Povo para criar este produto que é uma referência: o Gorgeous.

A ideia para este produto surgiu em 1986, ano em que o cofundador da Lush, Mark Constantine, teve a oportunidade de falar pessoalmente com Lady Di durante uma visita aos laboratórios da marca e perceber quais as preferências no que diz respeito aos cuidados do dia a dia.

"Quando Mark e Diana se conheceram no laboratório começaram a falar de cosmética e de rotinas de beleza. O resultado foi a mistura perfeita dos melhores ingredientes frescos e óleos prensados a frio para garantir a sua eficácia. Nasceu assim um hidratante de culto digno de uma princesa", refere a marca britânica em comunicado.

Mas o que torna este hidratante facial tão especial? O segredo está no sua textura leve enriquecida com fruta e diferentes óleos orgânicos que vai conferir hidratação e suavidade à pele do rosto. "Feito em lotes pequenos, usamos ananás fresco que contem enzimas para contrair os poros, limões frescos e orgânicos e sumo de laranja para manter a pele mate e remover as células mortas, e água de mel e flor de laranjeira para hidratar", adianta sobre o processo de produção.

O nome escolhido para este produto, que está disponível durante todo o ano, também tem uma história curiosa. "Terminada a fórmula, quem a provava não podia deixar de exclamar: “Oh, it’s gorgeous!”. Por isso, Gorgeous pareceu-nos o nome perfeito."

Indicado para pele mista, este cuidado pode ser usado de manhã e à noite e incorporado em qualquer rotina de beleza.

O Gorgeous (PVP: 62,95€) está à venda nas lojas físicas da marca e online.