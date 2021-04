No ano em que celebra o seu 110º aniversário, a Fila desvenda uma surpresa a todos os fãs portugueses da marca e de roupa desportiva e casual que estava guardada a sete chaves, a sua primeira loja em nome próprio em Portugal e na Europa.

Localizada num dos maiores espaços comerciais do país ao ar livre, o Freeport, em Alcochete, na nova loja Fila pode encontrar o melhor de várias coleções e as peças mais exclusivas no mesmo espaço.

Veja as fotos da loja:

Com o regresso às lojas, descubra a partir de hoje, 19 de abril, um novo espaço com mais de 150m2 de área, onde é possível encontrar os favoritos da marca para toda a família com toda a segurança e distanciamento, na loja F30, mesmo em frente à farmácia Alcochete.

O melhor das coleções de vestuário, calçado e acessórios para homem, mulher e criança e ainda produtos de beleza, roupa interior ou acessórios de fitness, tudo num só local e aos melhores preços, de segunda à sexta, das 10h00 às 21h00, e das 10h00 às 13h00 de sábado a domingo.