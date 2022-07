Após trazer um bocadinho do encanto da Califórnia para as cidades com a abertura de dois espaços especializados em poke bowls, agora o Poke House quer fazer o mesmo mas no setor do swimwear masculino.

Em parceria com a marca portuguesa DCK, especializada em calções de banho para homens, lançaram uma coleção exclusiva composta por dois modelos: o Poke House Cotton e Poke House Venice. Ambos foram confeccionados nas cores da marca - cor-de-rosa e azul - e adicionadas várias palmeiras no bolso de trás, que é o símbolo da Califórnia.

“Queremos que a marca Poke House esteja presente em todos os momentos do dia-a-dia. Poke House é sinónimo de diversão, cool vibes e energia”, garantem Duarte Costa e Francisco Guedes, Co-Country Managers da marca de poke bowls, em comunicado sobre este lançamento de edição limitada.

“Estamos muito contentes com este novo fato de banho e com a união com o Poke House. É uma marca que se identifica com a DCK em todos os aspetos: identidade, lifestyle, valores e espírito de aventura. Esperamos que os nossos clientes gostem dos fatos de banho que desenvolvemos em conjunto e que representam tudo isto”., refere Fernando Costa, sócio e responsável de marketing da marca portuguesa de swimwear masculina, a propósito da parceria.

Os dois modelos estão disponíveis do tamanho 26 ao 38 e custam 44 euros.

Esta parceria está à venda nas lojas físicas DCK, localizadas no Chiado e na Comporta, ou online.