Pernille Teisbaek, uma das It girls mais influentes do momento, juntou-se com a Mango para criar uma coleção-cápsula intemporal que se foca nas peças essenciais para um guarda-roupa urbano e premium, que dure várias estações – focando-se assim na sustentabilidade.

A relação da Mango e da influencer escandinava já vem de largos anos. Pernille, para além de ter sido colaboradora da marca durante mais de 6 anos, mantinha uma relação de proximidade, sendo uma das mais conhecidas, e antigas, Mango Girls.

A coleção-cápsula foca-se em peças versáteis e adaptáveis, em tons neutros onde o preto e o azul chumbo são os grandes protagonistas. A sofisticação contrasta com o urbanismo, dando origem a silhuetas masculinas exageradas que contradizem as peças delicadas como tops de renda e seda, e camisas com decotes nas costas. O estilo de Pernille, que se prende largamente com este tipo de peças intemporais, está fortemente refletido nesta coleção-cápsula - a influencer afirma que se inspirou nas mulheres que partilham o seu estilo de vida variado e “on the go” e que pensam, tal como Pernille, no seu armário de uma forma sustentável e duradoura.

É por hábito da Mango colaborar com outras marcas, artistas e influencers como Leandra Medine, André Saraiva e, mais recentemente, com Chufy. O propósito destas colaborações é reforçar os laços que unem a marca à sua comunidade, enquanto exploram personalidade e as singularidades que cada personalidade traz.

A coleção PERNILLE X MANGO estará disponível em outubro.