Está à procura de um novo creme de rosto que combine tecnologia, inovação e eficácia? Apresentamos-lhe o Lâncome Rénergie H.P.N. 300, um lançamento formulado e projetado para a regeneração da pele que promete ser o complemento ideal para a sua rotina de skincare. “Parte da tecnologia que vamos ver começou em 1992 com o surgimento do primeiro Rénergie [focado na ciência da regeneração] que, na altura, foi feito em parceria com a NASA para perceber como é que as nossas células conseguiam manter a sua coesão quando não tinham a força da gravidade”, refere Sofia Cunha, responsável de Formação Lancôme, sobre esta novidade de alta performance que põe a ciência da regeneração ao serviço da nossa pele.

Um dos destaques deste creme é a sua fórmula exclusiva enriquecida com ácido hialurónico, niacinamida pura e uma concentração de mais de 300 tipos de péptidos, a grande estrela deste lançamento. “Falamos em 300 porque, pela primeira vez, conseguimos combinar três extratos vegetais de forma a conseguirmos 300 péptidos de origem natural que são multifunções”, salienta sobre o H.P.N. que pretende melhorar a firmeza, hidratação e luminosidade da tez.

Assim que o creme é aplicado no rosto, cada um dos diferentes péptidos vai entrar em ação e, ao penetrarem na pele, conseguem sinalizar as suas necessidades, estimular a produção de carências muito específicas e, ainda, inibir a produção de melanina. Daí serem apontados como o próximo ingrediente ativo estrela da regeneração, tal como explica a beauty expert. “Ao invés de darmos colagénio ou elastina [principais componentes que mantêm a pele saudável e jovem], estamos a dar à pele aquilo que ela precisa para ser sinalizado.”

Em termos de resultados é possível ver uma redução das rugas e linhas de expressão, mais firmeza assim como uma redução das manchas escuras e uniformização do tom de pele. Este lançamento, que se destaca pela sua textura rica e sedosa, ainda contém uma combinação única de antioxidantes e ingredientes hidratantes capazes de a proteger dos danos dos radicais livres. Outra novidade é o seu formato mais sustentável e totalmente recarregável, que permite poupar 64% dos materiais da embalagem.

Este creme, que tem uma fórmula de rápida absorção, pode ser usado como complemento à sua rotina de tratamento e utilizado por todos os tipos de pele. Deve ser aplicado no rosto e pescço duas vezes por dias - uma de manhã e outra à noite – e retirado com o auxílio de uma espátula.

O Rénergie H.P.N. 300 – Peptide (PVPR*: 123.25€) já está à venda.