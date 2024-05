Como é que descreveria este novo ingrediente, conhecido como peptídeo SNK?

A Lancôme identificou um novo tripeptídeo chamado SNK-Peptide (dipeptídeo diaminobutiroil benzilamida diacetato). Este tripeptídeo tem um efeito clinicamente comprovado na redução da contração das células musculares, tratando especificamente as linhas e rugas dinâmicas, como é o caso das linhas de expressão e linhas de riso. No caso do Sérum de olhos Rénergie H.C.F. Triple Serum, o SNK-Peptide tem como alvo o contorno dos olhos para suavizar a aparência das rugas dinâmicas como se estivessem "congeladas". É um ingrediente extremamente eficaz e que não entra em conflito com outros ingredientes.

Para quem não sabe, o que é um peptídeo e qual a origem do nome SNK?

Os peptídeos são moléculas de aminoácidos que compõem as proteínas e que funcionam como sinalizadores. Ou seja, “avisam” a pele de valores baixos de alguma proteína com o objetivo de estimular a produção da mesma e têm também outros benefícios, que vão desde o estímulo à produção de colagénio e elastina, passando por hidratação, uniformização do tom da pele e ação antioxidante. São também adaptados a todos os tipos de pele e não causam sensibilidade.

Os peptídeos podem ser de origem natural - quando queremos uma multiplicidade de efeitos - ou sintética - quando queremos uma ação específica -, o SNK é um tripeptídeo sintético que imita a Waglerina. E o que é a Waglerina? É um polipeptídeo naturalmente presente no veneno da víbora com uma forte capacidade de relaxar a contração muscular. O termo SNK é uma palavra que faz referência a esta estrutura comum com o veneno de cobra.

Quais os seus benefícios para a pele e o que é que o torna tão especial?

Os benefícios do peptídeo SNK para a pele do contorno ocular é reduzir a contração muscular das células, o que ajuda a congelar as rugas dinâmicas sem ser agressivo e de forma muito sensorial.

De que forma é que este se diferencia dos outros ingredientes do mundo do skincare?

Este ingrediente é diferente pela sua eficácia específica e targetizada para as rugas e linhas do contorno ocular. Só foi conseguido graças à evolução da Ciência da Regeneração que trabalhamos com [a gama] Rénergie e graças à extensa pesquisa científica dos nossos laboratórios.

Em termos de formulação, este pode ser incorporado em que tipo de produtos?

Para já, a única formulação que tem este peptídeo é mesmo o sérum de olhos Rénergie H.C.F. Triple Serum, contudo, há peptídeos sintéticos em várias formulações. Na linha Rénergie, utilizamos peptídeos em todos os produtos, desde os séruns aos cremes.

Relativamente à sua aplicação, este pode ser utilizado por pessoas de todas as idades e em todos os tipos de peles?

Sim. Uma das obsessões que temos na Lancôme prende-se precisamente em fazer produtos altamente eficazes que possam ser utilizados em todos os tipos de pele, mesmo nas mais sensíveis. Relativamente à idade, recomendamos a sua aplicação após os 30 uma vez que é a altura em que os sinais de envelhecimento se começam a acentuar rapidamente.

Que cuidados devemos ter durante a aplicação do sérum de olhos Rénergie H.C.F. Triple Serum?

Limpar sempre o rosto, aplicar misturando os três ativos e fazer uma pequena massagem com movimentos ascendentes para potenciar a ação reafirmante do produto.