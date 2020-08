O principal desfile internacional de moda para noivas, organizado pela Fira de Barcelona, apresentará de 4 a 10 de setembro um novo formato virtual com o objetivo de criar novas sinergias entre todos os canais globais, de forma a aumentar as oportunidades de interação, internacionalização e negócio.

Os desfiles serão pré-gravados num palco inovador de 400 m2, composto por ecrãs LED de 7 metros de altura e mais de 20 de largura, capazes de se adaptar às necessidades artísticas de cada designer e transmitidos em streaming a partir do dia 4 de setembro. Vão estar acessíveis a um público global que poderá vivenciar o espetáculo de forma interativa.

Assim, o desfile oferecerá uma encenação revolucionária e inovadora através da linguagem e estética inconfundíveis da produtora de teatro e espetáculo La Fura dels Baus, responsável pela criação da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona (1992), encenações de ópera e produções online.

O evento também contará com um showroom digital que proporcionará um novo ambiente para mostrar as coleções das principais empresas do setor de noivas a compradores do mundo inteiro e gerar múltiplas ligações e acordos comerciais a nível internacional.

A aplicação VBBFW será desenhada de forma simples e intuitiva para que compradores e influenciadores possam navegar, conversar e encontrar-se com representantes da marca de forma virtual, a qualquer hora e em qualquer lugar, através do telemóvel ou computador.

Neste contexto, a VBBFW fornece à comunidade de noivas a maior plataforma digital de moda para este segmento que servirá como um hub para todos os players do setor, no sentido de promover oportunidades de negócios internacionais e relacionar marcas e todos os profissionais do setor a um público global.