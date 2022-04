Além de um agradecimento pelo mais óbvio (o ter-nos acolhido no mundo com todo o seu amor), o Dia da Mãe é um momento perfeito para saber reconhecer e apreciar tudo o que ela faz.

Afinal, a sua capacidade ‘malabarista’ é bem real: desde as infinitas correrias escolares a que está sujeita, ao seu trabalho, às refeições, ou aos múltiplos conselhos que nos oferece, enquanto ainda arranja tempo pelo caminho para tratar dos nossos joelhos arranhados ou dos nossos problemas românticos.

A Swatch gosta de pensar nas mães como verdadeiras ‘estrelas’: nem sempre as vemos, mas sabemos que estão sempre lá. Com inspiração no Passeio da Fama de Hollywood, a marca suíça criou a mais alta distinção e o maior elogio para surpreender e saber bem tratar as figuras maternas das nossas vidas.

A edição Swatch 2022 para esta efeméride é um relógio ‘estrela’ para mães ‘estrelas’, fabricado a partir de materiais ambientalmente responsáveis, com origem biológica, que promete tornar o seu Dia da Mãe verdadeiramente único.

O relógio STAR MOM é uma cintilante ‘estrela’ dourada para mães ‘estrelas’

Além de duas presilhas brilhantes, este divertido e surpreendente relógio gent de origem biológica apresenta-se com quatro presilhas adicionais amovíveis, que representam cada uma das categorias Swatch “Star Award Nomination”: amar (desenho de um coração), cuidar (beijo soprado), dar (presente), e empoderamento (braço musculado).

Relógio STAR MOM créditos: Swatch

As mães extraordinárias, que se inserem e se superam em todas estas categorias, podem usá-las todas de uma só vez.

Este relógio apresenta-se numa embalagem especialmente desenhada, e conta um ‘toque de Hollywood’ graças ao seu mostrador rosa com efeito Sparklissime e aplicações em dourado ao redor de uma grande e cintilante estrela rosa.

A impressão ‘YOU’RE A STAR’ em dourado adorna o mostrador, juntamente com o logo preto Swatch e ponteiros dourados, enquanto a bracelete prateada, com efeito brilhante, irá iluminar tanto o pulso das mães como o seu próprio dia.

O relógio especial MOTHER’S DAY 2022 da Swatch está já disponível na loja online e nas lojas físicas (95€).