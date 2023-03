Fast Talks

O primeiro dia da Lisboa Fashion Week vai ser dedicado exclusivamente às Fast Talks que são de entrada livre e têm início marcado para as 16:30. As conferências, que este ano não vão ser transmitidas online e carecem de inscrição obrigatória, vão ser moderadas por Joana Barrios e terão dois momentos de reflexão sobre a Moda de Autor: os seus desafios, as suas visões, o seu presente e o seu futuro.

A primeira parte, que tocará temas estruturais do Sistema de Moda, será um enquadramento prático da atualidade nacional e internacional da indústria. Olivia Spinelli, coordenadora de Design de Moda e Diretora Artística do IED Moda Milano, fará uma intervenção sobre Futuro, Sustentabilidade e Educação, enquanto Anastasia Bilous, Editora de Moda da Elle Ucrânia, stylist e especialista em Relações Públicas de Moda, falará sobre a sua experiência em marcas digitais desenhadas para o Metaverso. João Wengorovius Meneses, Secretário-Geral do BSCD Portugal, apresentará o projeto beat by be@t, um programa de capacitação de novos talentos de Moda e PMEs do setor têxtil para a Sustentabilidade e Circularidade, do qual a ModaLisboa é parceira. Por fim, a Casa do Impacto, plataforma de empreendedorismo social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, trará às Talks João Esteves, da DiVERGE, marca promotora do projeto Imagine, que trabalha com jovens em risco de exclusão social para os formar enquanto Designers e Empreendedores, capacitando-os para a criação do seu negócio próprio de ténis.

A construção do tema CORE estará, como já anunciado, a cargo dos designers ModaLisboa. Ana Duarte (Duarte), Constança Entrudo, Joana Duarte (Béhen), João Magalhães, Luís Carvalho, Marta Gonçalves (HIBU), Nuno Baltazar, Nuno Gama e Valentim Quaresma terão nas Fast Talks um palco de exposição das suas perspetivas do presente e estratégias de futuro. As conferências serão uma oportunidade livre para que cada Criador intervenha sobre o seu caminho único, tome uma posição, verbalize a sua realidade e exponha a sua perspetiva sobre a prática da Moda de Autor e o contexto atual, social, político e ambiental, em que é aplicada.

Exposições

O Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é outros dos projetos de inclusão social que volta a ter destaque na Lisboa Fashion Week entre sexta-feira e domingo: Beleza Não Tem Idade na Cidade regressa em formato expositivo, com fotografias de Carlos Rodrigues, para reforçar a mensagem de celebração da diversidade e combate aos estereótipos e discriminação.

Depois de ser apresentada no Palais de Tokyo, em Paris, e passar pelo Porto e Dublin, a instalação interativa MODAPORTUGAL Life Cycles, promovida pelo CENIT/ANIVEC, chega à MODALISBOA CORE com a excelência da Indústria Têxtil nacional, focada na transparência, circularidade e regeneração.

No campo da indústria têxtil, tanto a Calvelex - responsável pela confeção dos uniformes dos orientadores da Lisboa Fashion Week -, com o projeto Fabrics4Fashion, como a Tintex Textiles, marcarão presença no evento com apresentações das suas lojas online, vocacionadas para Designers de Moda e marcas que procurem materiais de produção responsável e ética.

Food Court

No campo da alimentação estão confirmadas as presenças das foodtrucks Praia do Irmão e Cervejaria de Rua, bem como a estreia da Arcádia, que comemorará os seus 90 anos com uma homenagem ao saber-fazer artesanal. Para além dos cafés Lavazza e dos dois bares da PrimeDrinks, Aveleda e Stoli, esta edição vai ainda contar com a Água Monchique, que vai lançar o primeiro spray de água termal alcalina portuguesa.

Entretenimento

Horários Dia 9 de março: a partir das 16:30 Dia 10 de março: 17:00 - 22:30 Dia 11 de março: 13:30 - 23:00 Dia 12 de março: 13:30 - 22:00

Entre 10 e 12 de março são muitas as atividades a decorrer na área de entretenimento. A Samsung vai apresentar os novos smartphones Galaxy durante este edição, enquanto a Clarins vai estar a oferecer maquilhagem no mesmo espaço. Para imortalizar este momento não deixe de passar pela selfie room L’Oréal Professionnel feita de raiz para responder ao tema CORE. O Moche vai marcar presença com as cores da sua coleção, com uma estrutura que une Moda, Inovação e Criatividade. Já Renova respondeu ao desafio à letra e, entre o Art-CORE e o Heart-CORE, traz à Lisboa Social Mitra o seu núcleo, sendo que a Kinda e a Seaside estão a preparar surpresas.

A DS Automobiles, que volta a ser o parceiro de mobilidade da ModaLisboa, vai lançar uma nova coleção e a Altice Portugal, parceira tecnológica do certame, vai disponibilizar wifi gratuito em todo o espaço.

