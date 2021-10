A marca alemã BUFFALO acredita que não existe nada mais ousado e libertador do que assumirmos o nosso verdadeiro eu. Esta coleção é feita a pensar nas mulheres independentes e ousadas e chega na altura perfeita para olharmos em frente e acreditarmos num hoje mais positivo e mais forte do que nunca.

Com uma combinação perfeita entre as últimas tendências e a mais alta qualidade, esta nova coleção eleva as inconfundíveis silhuetas BUFFALO a um novo patamar de detalhes, design e estilo. Seja no dia a dia do trabalho ou numa saída especial com amigos, a ousadia é para ser usada… dos pés à cabeça!

Com inspiração no estilo de vida urbano e trazendo de volta os anos 90, a icónica coleção de ténis da BUFFALO apresenta a reinvenção de clássicos como o CDL na versão RUN, perfeitos para desbravar caminho no piso citadino. Com novas combinações de cores e com a opção Sock para um melhor ajuste ao pé, são a escolha perfeita para quem não quer perder pitada da vida.

O modelo TRAIL está cada vez mais em sintonia com as tendências atuais, apresentando uma nova silhueta híbrida entre caminhada e moda, mantendo uma sola chunky, e apostando em conforto e versatilidade.

Com propostas que prestam homenagem ao streetstyle, os RSE voltam para uma nova estação, fazendo justiça à já famosa silhueta com novas propostas de cores e com atualizações nos acabamentos.

E, como não podia deixar de ser, numa coleção de inverno, as botas e botins são imprescindíveis para elevar qualquer look. Com variadas silhuetas e acabamentos desde correntes ou fivelas, solas chunky, e prints com o logo da marca, enfrente todas as condições meteorológicas com estilo e ousadia.

Mais uma vez, a BUFFALO apresenta uma coleção com uma variedade de modelos vegan certificados pela PETA para a consumidora consciente e exigente.