A OSKLEN, marca “Made in Brasil”, fundada em 1989 por Oskar Metsavaht, que combina design, arte e sustentabilidade, está de volta ao mercado nacional com uma loja própria, na Marina de Cascais, e uma nova coleção de outono/inverno.

Localizado na Avenida Humberto II de Itália, o mais recente espaço da marca, com cerca de 70m2, revela o espírito genuíno da OSKLEN, definido pelo equilíbrio entre o urbanismo e a natureza, o orgânico e o tecnológico, o luxo e a simplicidade.

Com um conceito clean, moderno e eco-friendly, no qual se destacam os tons naturais das madeiras e das plantas, a loja oferece opções de vestuário, calçado e acessórios com qualidade e estética universal pensados para homens e mulheres contemporâneos com consciência socioambiental.

Entre vestidos, blusas, t-shirts, casacos, macacos, camisas, ténis e malas, são inúmeras as peças disponíveis da coleção outono/inverno produzidas com matérias-primas recicladas e fibras naturais - de que são exemplo o aquaone 100% feito em pet reciclado, o algodão orgânico, o cânhamo, o linho, o algodão reciclado e o couro de pirarucu, com uma textura diferenciada, do qual é orgulhosamente pioneira - que representam fielmente a visão de “Novo Luxo” da marca.

O responsável pelo regresso da OSKLEN ao país é Vicente Neto, que mantém uma estreita relação com a marca há mais de 20 anos, primeiro como cliente e mais tarde como colaborador. Em 2003 foi desafiado a trocar o Brasil por Portugal para assumir o cargo de gerente de loja no Cascais Shopping, função que preservou até 2009, ano de fecho dos espaços OSKLEN em Portugal.

Apaixonado pela filosofia e dinamismo característicos da marca, decidiu abrir a Embaú Store, um espaço no centro de Cascais dedicado ao melhor da moda brasileira, na qual continuou a comercializar a OSKLEN até aos dias de hoje.

A sustentabilidade associada a design sofisticado

Precursora na abordagem de moda sustentável associada a um design sofisticado, a OSKLEN promove, desde 1998, comportamentos sociais e ambientais, em paralelo com o INSTITUTO-E - organização sem fins lucrativos que pretende transformar o Brasil numa referência no Desenvolvimento Humano Sustentável - perfeitamente alinhados com a atitude ASAP (As Sustainable As Possible, As Soon As Possible): tão sustentável quanto possível, o quanto antes.

Focada na procura de materiais e processos com um reduzido impacto no meio ambiente, como os e-fabrics, fornece ainda apoio à estruturação e à adequação de pequenos e grandes fornecedores no âmbito social, tornando-a numa marca inovadora, influente e inspiradora, reconhecida internacionalmente.

A mente por detrás do projeto é o estilista Oskar Metsavaht, até então médico ortopedista, que detetou uma oportunidade de negócio ao deparar-se, nos anos 80, com a ausência de vestuário quente, adequado para as temperaturas mais baixas, quando decidiu participar numa expedição ao monte Aconcágua, na América do Sul.

Após profundas pesquisas, conseguiu desenvolver um novo tecido impermeável, o Storm Tech System, que permitia a evaporação do suor, mantendo o corpo seco e aquecido durante a prática de desportos de inverno. Tornando-se num verdadeiro sucesso, o designer acabou por abrir, em 1989, a sua primeira loja de roupa de inverno em Búzios, que se traduziria no início de uma carreira promissora no mundo da moda.

Atualmente, a OSKLEN possui 48 lojas próprias, além de 19 franquias no Brasil, estando ainda presente nos Estados Unidos da América, no Japão, no Uruguai e, a partir de agora, em Portugal.

Situado na Marina de Cascais, o mais recente espaço da marca encontra-se aberto de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00, e aos domingos, das 12h00 às 18h00.